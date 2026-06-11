評估65歲原住民免費接種帶狀皰疹疫苗 石崇良呼籲：返鄉祭典時陪家人打疫苗

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原住民平均餘命向來低於全體國民，現在雖已有進步，但仍相差7.54歲。衛福部11日與原民會共同舉辦「健康給力、加持原力」記者會，行政院長卓榮泰亦受邀與會。擔任原住民族健康大使的原民會副主委陳義信表示，一直以來原住民疫苗接種率都偏低，正好6月底開始各原住民族將相繼舉行豐年祭，原民會一定會配合衛福部宣導原住民同胞重視健康，該打的疫苗一定要打好打滿。​

陳義信一上台就向台下的衛福部長石崇良抝好處，希望明年起年滿65歲的原住民能免費接種帶狀皰疹疫苗。對此石崇良會後回應，2劑帶狀皰疹費用約需1萬5000元左右，實在不便宜，衛福部現在開始會針對連同原住民等全體國民，進行開辦公費帶狀皰疹的成本效益評估，再決定施打的對象及年齡。

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陳義信表示，「健康是原住民家庭最大的家庭障礙」，除了疫苗施打率偏低，原住民的癌症發生率也非常驚人，男女的第1名都是肺癌、第2名是肝癌，到了第3名男、女生就不一樣了，女生是乳癌，男生則是口腔癌。

原民會即日起10月底前，會舉辦10餘場的宣導活動，告訴原住民們政府給予的各項優於一般民眾的健康服務。

除了流感疫苗及新冠疫苗都可以在55歲優先接種，40到79歲可優先接受B、C肝篩檢，18歲以上有嚼檳榔者可接受口腔黏膜檢查，20到44歲原住民可在55個原鄉地區衛生所接受碳13尿素吹氣檢測，另還有40歲以上未滿55歲原住民，每3年可做一次成人健檢、55歲以上每年皆可做一次成人健檢。

石崇良說，台灣現在已有破兆的健保，癌症篩檢的經費也從原本的28億，去年增加1.4倍達到68億。光是流感疫苗，每年就接種650萬人份。呼籲原民朋友返鄉參與祭典時，把握機會陪家人打疫苗、做篩檢，一起守護健康。



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