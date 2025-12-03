評何志偉選桃園市長 王世堅讚「適合參選」：深入基層有衝勁

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨立法委員王世堅2日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。節目中回應觀眾留言，有關「中華民國立委或台灣國立委」的身分認同、總統賴清德有感政績有哪些，以及現任總統府副秘書長何志偉若投入桃園市長選舉的看法。

主持人引述觀眾訊息、來信，指出網友稱讚「堅哥真男人」，有位台北市中山區里長舒贑臺的里民拋問：「堅哥認同自己是中華民國立委，還是台灣國的立委？」王世堅回應表示，在國內，他當然說自己是中華民國台灣的立委；出國因護照上面印中華民國，他就是中華民國的立委。

念到另一位網友的提問，主持人說，另一位網友問，賴清德總統到底有什麼政績是有感的？講到政績，王世堅說，從小老師就教「為善不欲人知」，但政治恰恰相反，凡是做出成績，可能就需主動向外界展現，甚至編列政績手冊，讓全世界知道哪些成果出自自己之手。

王世堅表示，賴清德在這一個部分較拙於言辭，他比較不會去提他做哪一些，但是大家如果冷靜的想，比方說在教育方面，總統花了很多的功夫跟時間，在這一部分預算也增加很多，比方說像念私校，由政府全額補助高中職學費等。他說，沒辦法細數總統有哪一些，但就自己在立法院看到，以及在民進黨中常會裡面看得到的，賴總統確實很努力在推動各項政策。

話鋒一轉，王世堅提供幾點施政建議，指出賴清德總統應該做幾點修正，第一點就是抓大放小，一定要往大的方向去看，像前總統蔡英文在這個部分就做得很好，蔡總統就是看國家大方向，管的都是大方向大事情，及大政策。他希望賴總統能夠盡量把小事都撥開，來管大方向大策略。

王世堅並點名1.25兆國防特別預算，屬於賴清德依國情所提的重要案，認為總統應以更充分的方法向全民說明、並有效說服在野黨；對賴清德在此項目的推動與整合能力表示有信心，並再次強調對其溝通說服能力具備信心。

針對若何志偉投入桃園市長選舉的看法，王世堅給出正面評價，其理由包含：過去一年何志偉已著手了解桃園市政、深入基層並參與地方活動，非臨時起意；下一階段何志偉可望提出市政方針與具體政策。

王世堅認為，政黨在徵召時應優先考量已有準備者，另外，他強調何志偉雖年輕但具善意與學習心態，兼具年輕人衝勁，適合參與並競逐相關職務。

