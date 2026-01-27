台灣經濟數據頻頻「爆表」，迅速成為市場與輿論焦點。國際主流投行的共識是：在這一輪由美國主導的AI基礎設施投資浪潮中，台灣吸收了極高比例的實質產出紅利。台灣經濟的「火熱」，已在一定程度上引發部分西方盟友的結構性焦慮。

2025年12月初，《經濟學人》發表長文唱衰台灣經濟，提出所謂「台灣病」，其分析框架實際上是將「荷蘭病」的單一產業依賴，與「日本病」的出口導向與匯率低估邏輯進行拼接。

事實上，構成台灣經濟中長期風險的，並非單一產業依賴本身，而是產業的結構性擴張、分配機制失衡，以及匯率人為下行三者疊加後所放大的結構性不均。這才是台灣經濟的「遠憂」。

理解台灣經濟，至少需要回答以下幾個關鍵問題。

第一，必須回到台灣經濟的本質。台灣並非一個自主演化的現代工業經濟體，而是歐美產業授權體系下發展出的經濟形態，其核心特徵是「訂單經濟」，實現形式則是廣義的代工制。

需要強調的是，代工並非低端形態，而是產業鏈分工高度成熟後的結果。其底層邏輯不是低成本，而是制度化信任，包括技術授權、製程協同、交付穩定性與保密機制。

因此，觀察台灣經濟的關鍵指標，不在於GDP或單點投資額，而在於訂單的持續性與產業鏈位置的變化。在美國主導的AI基礎設施投資邏輯尚未出現實質性逆轉的前提下，台灣半導體產業的訂單基礎仍具穩定性，短期內並不存在系統性近患。

第二，必須正視台灣地緣政治角色對其經濟的放大效應。現實中，台灣在美國體系內，部分承擔了冷戰後期日本所扮演的經濟角色。日本的崛起，源於美國在產業升級、投資方向與市場准入上的長期背書；而其長期停滯，則發生在美國產業與地緣重心轉移、外部背書逐步抽離之後。過去十餘年，這一結構性利好正在向台灣轉移，但其可持續性本身，亦高度依賴外部環境。

第三，理解川普及其所代表的新保守主義經濟範式，對判斷台灣經濟尤為關鍵。其核心特徵，在於聯邦政府對產業政策的深度介入，以及執政聯盟與製造業之間的重新綁定。在美國產業回流尚未完成的背景下，先進半導體成為最理想的利益錨定載體，而台灣產業在現實中，部分承擔了這一目標的「替代性方案」，在經濟功能上呈現出「美國經濟第51州」的特徵。

相關貿易與投資安排雖反覆拉鋸，但實質內容已逐步定型。台灣獲得與日韓相近的關稅待遇，並在「非紅供應鏈」重組中承接轉移訂單；美國則鎖定半導體產能與製造控制力。真正具有長期影響的，是半導體產能的結構性外移。台積電赴美布局，將逐步形成美台「雙核心」製造格局，並在中長期內削弱台灣對美的邊際經濟價值。

因此，評價台灣經濟，既不能沉迷於短期數據的「爆表」，也不能簡單套用「荷蘭病」或「日本病」的既有模板。真正的關鍵，不在於今日繁榮是否虛假，而在於在高度外生化的產業授權結構中，能否建立更合理的分配機制與更可持續的價值定位。這，才是決定台灣經濟長期走向的核心問題。（作者為兩岸經濟產業界資深主管）