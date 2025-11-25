評價4.6星 台中知名機車行驚傳惡性倒閉 苦主連夜牽車：誰能比我慘

台中知名機車行驚傳惡性倒閉，不僅車主，就連許多同行也因為幫忙調閱零件卻沒收到錢，損失幾萬到數十萬不等。圖非當事機車行照片。（示意圖，shutterstock／達志）

台中烏日區一間知名機車行「微動力工坊」，驚傳惡性倒閉，老闆人間蒸發，留下數十名苦主，不只車主，就連廠商也是受害者，還需要車主自行請別人幫忙打開店家鐵門，才能把車牽出來，損失慘重，數十名苦主在Threads上發文，感嘆「有誰比我慘」，改車改到老闆跑路。

微動力工坊位在烏日，Google Map上擁有4.6星好評，幾乎每位顧客都稱讚老闆態度好，服務一級棒。有顧客發文表示，自己在這間車行改車3年，老闆有問必答，沒有無法解決的問題，也不會推薦不該改的配件，很替顧客著想，自己才會陸陸續續帶著朋友上門。

不少苦主在Threads發文控訴改車改到老闆跑路，一群受害者只能半夜請其他車行幫忙打開鐵門，牽回自己愛車。（圖／翻攝自Threads）

但到了今年8月，老闆時常聯絡不上，交車的時間也是越來越晚，顧客原以為是老闆太忙，還安撫對方慢慢來就好，直到上個月還有委託叫車輪，老闆也答應了，錢也收了，卻聯絡不上人了，到現場發現鐵門始終沒打開，這才驚覺老闆已經跑路，且不只車主，就連同行也受害。據了解，同行表示，因為微動力工坊老闆跟他們關係很好，所以都會臨時調閱機車零件給老闆，如今也都拿不回來。

根據《TVBS》報導，同業表示，不只一家受害，加上老闆答應幫車主叫的零件，收了錢也都沒叫貨，欠款大大小小加起來超過百萬，如今已經多名車主聯合向警方報案。此外，微動力工坊老闆早在112年，就有管因欠款百萬，遭銀行強制執行，房產也被查封。這次還是在其他車行的協助下，連夜叫來堆高機把車行鐵門拉開，才讓車主能牽回自己的愛車，但也許多機車少了各種零件，也讓車主欲哭無淚。

