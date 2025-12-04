評台灣封鎖小紅書一年 王丹：國台辦失心瘋

▲在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，被政府以打詐及資安為由，發布暫定1年的網際網路停止解析及限制接取命令。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 有中國IG之稱的社群平台「小紅書」，在台灣擁有超過300萬用戶，其中多數是年輕人，但行政院4日以資安檢測不合格、近2年涉詐案1706件、發函已讀不回等理由，發布暫定1年的網際網路停止解析及限制接取命令，引發輿論譁然，有人覺得早就該禁止，但也有人不滿反諷「台灣也要用VPN了」。對此，民運人士王丹在臉書上引述中國國台辦相關回應，調侃國台辦「失心瘋」。

王丹4日深夜在臉書上轉發一則媒體報導，內容是中國國台辦發言人陳斌華，近期有關台灣提防中國APP的回應，聲稱民進黨是因為怕人民「了解真正的中國」。

廣告 廣告

王丹先是在開頭打下：「國台辦這是失心瘋了嗎? 敢這樣影射中共高層」，接著又說，如果民進黨禁小紅書，是因為怕人民真正去了解中國,，那反觀中國禁的平台更多，臉書、推特（現在的X）、油管（Youtube）都禁，豈不是比民進黨「更怕人民了解中國」了嗎？認為國台辦這反手一劍，簡直是「見血封喉」，點出中共自己封鎖訊息時，真實的內心想法。

事實上，早在今年7月中旬，國台辦就曾於記者會上，針對台灣政府以「資安風險極高」為由，建議民眾不要下載並使用小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款APP時，回覆稱這些APP之所以深受台灣民眾、特別是青年喜愛，是因為它們能獲取資訊更有效率、享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣，民進黨所謂的「資安」，實則暴露他們內心的「不安」。

陳斌華並指出，台灣政府害怕台灣民眾，透過各種方式了解中國大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「資訊繭房」被打破，也害怕兩岸同胞藉由資訊互通增進了解、走近走親，所以才會草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小紅書遭台灣封鎖一年！中國前官媒總編怒批：風聲鶴唳、草木皆兵

台灣封鎖小紅書一年！習近平國師曾豪言有它在 治理台人很容易

小紅書成詐騙溫床 「一年封鎖令」怎麼封？數發部最新說明