評台灣無人機產能不足 澳智庫示警：難支撐高強度消耗戰

澳洲戰略政策研究所（ASPI）20日以〈台灣的無人機計畫規模太小〉（Taiwan’s drone program is far too small）為題發表文章，指出台灣雖推動國產化計畫，但在產量規模、零件自主性與實戰經驗等面向，與烏俄戰爭所展現的需求存在顯著落差，若兩岸衝突短期內爆發，現行規畫恐怕難支撐高強度消耗戰。

2025台北國際航太展展出的自製無人機。(圖/宋玉寧攝)

該文章援引台灣科技、民主與社會研究中心（DSET）的資料顯示，台灣政府規畫2028年前投入14.3億美元，採購10萬架無人機，其中約4.9萬架為本土製造。相較之下，烏克蘭2024年已生產200萬架無人機，2025年更達450萬架。美國海軍學會（USNI）評估，若台海爆發衝突，台灣每日可能消耗數千架無人機，現有數量可能在短時間內耗盡。

廣告 廣告

文章分析，台灣在2022年以前缺乏發展誘因，主因是大陸長期主導全球無人機市場。大疆公司占有超過7成民用市場，大陸的翼龍與彩虹系列無人機更是國際軍售要角。去年9月，台灣雷虎科技公司的Overkill無人機入列藍色無人機認證清單，成為首款獲美國戰爭部認可的台製機種。然而，即便西方國家考慮到安全隱憂有意降低對大陸的依賴，實務上仍相當困難。

澳洲智庫認為，台灣無人機產能不足。(圖/截自ASPI官網)

ASPI指出，烏克蘭至今仍仰賴陸製的稀土磁鐵與鋰電池，台灣情況更為嚴峻。DSET學者張崑陽表示，台灣缺乏飛控晶片、熱感測器、高階GPS與電源系統等核心零件，也難以取得實戰資料，北京卻可以獲取俄羅斯的經驗。

文章進一步指出，台灣1958年至今從未參與任何戰爭，也不曾透過維持和行動或軍援累積情報，限縮了企業創新以適應環境的能力。美方近期雖批准包括Altius型無人機的軍售，並設立美台聯合研發計畫，期盼藉此補足設計與作戰知識缺口，但作者認為效果仍取決於台灣內部政治能否形成共識。

該文章認為，台灣若要建立與烏克蘭相當的無人機防禦能力，必須先解決產能規模、供應鏈自主與政治整合等多重挑戰。在時間有限的情況下，目前狀況仍不容樂觀。

延伸閱讀

台股3萬點只是「地板」？12大法人目標價預測全解析：2件事情不可以做

川普執政週年突現身記者會秀政績 再點名台積電等企業擴大投資

台美關稅談判底定！賴清德啟動首場「產業傾聽之旅」