評台灣病 連賢明：產業景氣分化政府財經政策困難

（中央社記者潘姿羽台北18日電）經濟學人（The Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，並以「台灣病」形容引發諸多討論。中經院院長連賢明認為，台灣央行在匯率的主要考量應是就業及亞鄰國家匯率，不單純是國際收支帳，而隨著近年產業景氣分化嚴重，政府財經政策更為困難。

連賢明今天於臉書發文討論近期熱門話題「台灣病」時感慨，台灣其實滿悲哀，2000年沒趕上dot com，2010年沒趕上手機App和電商，2020年沒趕上電動車，沒趕上這些產業大趨勢的時候，沒有人說台灣有病，自從台灣好不容易抓上AI Boom，大家開始關心台灣，一下子說台灣是全世界最危險，一下說台灣有荷蘭病，現在又說有特殊的台灣病，但連賢明對於「台灣一身病，升值治百病」的論述打上問號。

廣告 廣告

對於經濟學人以「台灣病」形容台灣問題，連賢明提出5點看法，首先，大麥克指數不宜直接用於台灣，因為台灣在水電、瓦斯、交通這些公用事業價格都是高度補貼，假如把這些回歸市場價格，台灣食品價格應該上調不少，「直接以大麥克指數說台灣匯率低估並不合理」。

第二，經濟學人文章點出台灣的經常性盈餘占國內生產毛額（GDP）比例長年偏高，這數據在2005年至2015年時，約5至10%左右，這幾年AI浪潮中，上升至16%，顯示台灣的幣值有低估嫌疑。而超額盈餘在國內投資市場沒辦法消化，超額儲蓄轉成持有大量美國債劵，造成台幣升值過快或過多的時候，有可能演變成系統性的金融風險。

連賢明認為，這項論述有2點必須注意。首先，應留意台灣早期超額盈餘和中港台三地的轉口貿易是否相關，也就是這些數據是否反映台灣廠商帳面上在中國賺很多錢，但沒辦法匯回台灣的利潤；假設如此，此數據對新台幣匯率影響就沒那麼大。

其次，近年因為AI浪潮造成台灣巨額順差，這部分轉換成保險公司債劵，過去中研院院士謝長泰也提過這問題，只是當時未引起注意，現在經濟學人講了台灣病，大家就覺得台灣曝險好危險。

第三，經濟學人文章認為台灣央行受到出口廠商壓力，所以不願意讓新台幣升值，某部分確實是如此，回顧2008年至2018年間，台灣電子五哥的毛利率都相當低，甚至有「毛三到四」一說，在毛利如此低的情況下，匯率會直接影響到競爭力，時任台積電董事長張忠謀還直接指責新台幣相對於韓元升值30%，造成台灣競爭力不足，央行總裁應該要下台負責。

第四，台灣央行在匯率考量上主要是就業，央行為維持台灣充分就業，應該是依據韓國、中國，和日本匯率來調整台幣匯率，不見得單純以國際收支帳來決定匯率。

連賢明補充，台灣從2000年開始，許多廠商集中到中國投資，根據投審會資料，累積投資金額超過3100億美元，若連沒申報金額納入，台灣對中國投資金額應該超過5500億美元，常駐中國人口超過一百萬。本土投資不足，內需疲軟情況下，除了2000年的網路泡沫時，台灣失業率曾經到6%，這20年來台灣失業率還是維持在4%以下，這個和日本不景氣30年，失業率仍然維持在4%的傳奇有拚。

第五，連賢明指出，近年產業景氣分化更嚴重，台灣AI相關產業在美國科技廠商需求拉動下極度火紅；傳統產業則在中國廠商削價競爭上相當蕭條，產業分化造成央行的決策相當困難。

連賢明直言，以今年對美順差來說，出超估計可能會達到1200億美元，但這些出超95%都是AI產業所累積，傳統產業反而因為中國競爭和美國關稅，對美出超下降。在此情況下，貨幣政策變得相當困難，按照國際收支匯率應該要升值，但傳產希望匯率貶值。景氣好產業認為應該升息，不好的產業希望降息，台灣的產業分化造成政府財經政策非常困難。（編輯：林淑媛）1141118