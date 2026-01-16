評台美關稅！專家列4點：傳統產業最大受惠
[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台新新光熟悉經濟分析師李鎮宇認為關稅談判取得重大突破、「談判優於預期」，不僅確立半導體、AI 產業長期利多，更達成多項「最優惠待遇」共識，並整理四大突破重點，包括取得「最優惠盟國待遇」、半導體關稅最優惠、獨創「台灣模式」供應鏈合作、全球 AI 供應鏈戰略夥伴。
李鎮宇指出，台美關稅核心共識目標全面達成，成功確認「對等關稅 15% 不疊加」、半導體及衍生品享最優惠待遇、針對台灣對美貿易順差現狀，透過多輪磋商，成功化解 232 條款關稅威脅，並整理四大突破重點解析：
一、取得「最優惠盟國待遇」
關稅降至 15%： 稅率不疊加原 MFN 稅率，使台灣與日、韓、歐盟處於相同競爭立足點。
提升競爭力： 大幅提升工具機與傳統產業競爭力，確保在美競爭優勢不落後。
二、全球首例！半導體關稅最優惠
配額免稅： 美方承諾給予一定配額免稅，配額外仍享最優惠稅率。
豁免保障： 台灣業者赴美設廠所需原物料與設備可獲關稅豁免，降低市場佈局不確定性。
擴大範圍： 優惠延伸至汽車零組件、木材家具、航空零組件（含鋼、鋁、銅衍生品）。
三、獨創「台灣模式」供應鏈合作
自主投資： 不同於日韓被指定現金投資，台灣以「供應鏈合作」為主。
資金支持： 企業自主投資 2,500 億美元（半導體 AI、能源），政府並提供最高 2,500 億美元之信用保證額度支持。
資源協助： 美方承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源。
四、全球 AI 供應鏈戰略夥伴
雙向投資： 美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、國防、安控、通訊生技）。
金融支持： 美國進出口銀行（EXIM）及國際開發金融公司（DFC）將支持美國私部門投資台灣關鍵產業。
至於對台股影響，李鎮宇表示，因協議優於預期，加上台積電法說展望佳，確立半導體與 AI 長線發展。受惠族群包括廠務、先進設備、先進封裝及特用化學。長期看好台股高點上看 36,000 點。
對電子產業來說影響甚微。多數晶片維持免稅，僅部分銷往中國晶片須課稅（多由客戶吸收）。信保基金方面則有利台廠赴美設廠時貸款成本下降，提升赴美設廠誘因，有助台積電週邊供應鏈廠商，包含廠務、半導體化材等。
傳統產業則是本次最大受惠者，產地在台灣且外銷美國為主之產業將大幅受惠，重點族群包括工具機、重電、汽車零組件、自行車、高爾夫、運動器材；以及金融業以2,500 億美元信保額度，將提升台資銀行在美競爭優勢，正式打入美國市場。
台灣模式與日韓不同！鄭麗君揭台美關稅4大成果：達到互利雙贏
台美拍版對等關稅15%不疊加 新台幣早盤續升至31.555元
台美貿易協議拍板、法說會帶來好消息 台積電衝1735元再創新天價
