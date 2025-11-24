評大罷免失敗是「黨內操盤手分析錯誤」！吳怡農駁「佛系打法」是當年戰敗原因：黨已經跟社會大眾脫鉤

各政黨積極備戰2026年縣市首長大選，作為民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，卻因將去「佛系打法」遭外界看扁。對此，吳怡農今（24日）於電台節目《新聞放鞭炮》表示，佛系打法並沒有錯，「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他直言，「是我們沒有爭取到社會的支持，傳統政黨其實無意中，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機」。

談及2023年立委補後，吳怡農以5000之差輸給國民黨時任候選人王鴻薇，外界分析敗因為「佛系打法」，也成為此次爭取綠營台北市長候選人，不受支持的原因。對此，吳怡農直言，他並不認同這樣的說法，因為大家的分析都錯了。

吳怡農指出，很多名嘴，甚至是黨內的操盤手，可能太久沒有去了解，或是不願意去看清楚台北市選民結構，「佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了」。吳怡農強調，那一戰之所以輸的原因，「依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實我一直是領先的」。

不過，吳怡農也坦承，「我必須承認，有做錯一件事情，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略」。他指出，在中山、松山選區，也是台北市的縮影，在這個地方的訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨，「因為選區結構就是基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實」。

吳怡農認為，他失敗的點在於沒有好好去溝通，「因為當時被這麼多人的攻擊跟看衰，影響了支持者的士氣，最後在明明領先的中山區，投票率卻比松山區投票率低了10%」。他說，很少在同一個選區看到投票率有這樣的差距，這個落差甚至有7000至8000票，也就是說原本是贏的，但因為媒體界的攻擊，影響了基層的投票意願。

吳怡農以提到，佛系打法並非他自己說的，「大家不要忘了，我不是沒有挑戰對手，只是沒有去攻擊、汙辱對手」。最後，他再次強調，「如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果」。

吳怡農說，在大罷免可以清楚看到催出6成投票率，「結果卻是不同意大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」。他點出，當時有些比較資深的媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，「以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多」。

吳怡農表示，「傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機」。對此，節目主持人周玉蔻則直言，「你不夠勇敢，什麼傳統政黨，就是你們民進黨」。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

