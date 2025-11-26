評大罷免操盤失敗遭轟！吳怡農解釋原意：黨做出決策應有更多科學依據

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，日前在節目中批評大罷免操盤手預測與民意脫節，才導致大罷免慘敗的結果，引發熱議。對此，吳怡農今（26）日強調，他在講的是，名嘴專家與社會脫鉤，才做出與現實落差極大的預測，政黨做出判斷、決策應該要有更多依據，包括此次台北市長選舉，民進黨選出最有競爭者都要用更科學的方式評斷。

吳怡農今早召開記者會，公布綠營北市5位潛在人選民調。他說明，自己的發言從不是在檢討公民團體的努力，而是在批評名嘴、專家等人，他們對罷免結果的預測與結果實在差太多，顯示名嘴和專家跟社會大眾脫鉤實在太嚴重，所以民進黨必須強化跟地方的連結，更貼近民意，才有機會擴大綠營在社會的支持。

媒體提及，吳怡農曾參加罷免王鴻薇場合，並預測可能罷免成功。吳怡農說，各個名嘴在投票前都提出自己對罷免席次的想像，應該沒人後來有說，他們的預測和實際狀況是符合的，凸顯社會溝通必須雙向，讓我們的主張、決策、判斷更貼近民意。

針對大罷免操盤糟質疑有問題，沈伯洋反問「誰是操盤手？」吳怡農回應，「我們不應該陷入文字遊戲，我們也不要鑽牛角尖」，自己提出這件事不是要檢討大家預測未來的能力，沒有人能預測未來，但判斷跟決策應該要有更多科學依據，這就是民調設計的重要性。

至於大罷免慘敗後，包括柯建銘、賴清德被點名戰犯，是否認為他們還未負起責任？吳怡農說，這完全畫錯他的重點，他的用意不是針對大罷免找戰犯，或要誰負起政治責任，而是再談決策不能只憑感覺，要有科學依據，這就是為何民調、客廳會很重要，政黨必須讓民眾感受到他們能參與政治過程、民主運動。

吳怡農也說，不確定賴總統有沒有給過預測，但除了兩位，其實很多政治專家們自信滿滿向社會說明大罷免的結果一定會如何，自己的意思是，民進黨在台北市這麼艱困的選舉，要選出有競爭力的人，評斷依據應該要照更科學的方式。

