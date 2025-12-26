【評審團大獎】樹立食品產業新永續標準 包裝紙去除塑膠淋膜引領革命 台灣麥當勞減塑新典範

台灣麥當勞將包裝紙全面移除塑膠淋膜，民眾吃得安心，對環境更永續，獲得2025食創獎評審團大獎。（圖片來源：台灣麥當勞提供）

撰文＝余麗姿

面對全球塑膠汙染、資源消耗與環境風險升高，「綠色包裝」成為推動減塑與循環經濟的核心策略。2025年7月起，台灣麥當勞引領業界，移除所有包裝紙的內層塑膠淋膜，改以天然澱粉材質（例如果膠）或矽材質取代，每年減少86噸塑膠，降低塑膠汙染風險，掀起產業及環保界話題。

台灣麥當勞並以「包裝紙全面移除塑膠淋膜，創新設計減廢又減塑」參加食創奬角逐，對於外帶食品的包裝可說是革命性創新，一舉獲得評審團大奬的肯定。

市面常見食品包裝，為達防油防水效果，紙盒或包裝紙內層多有塑膠淋膜，包裝袋則會添加含氟的添加劑。台灣麥當勞食品包材已移除長鏈PFAS中的PFOA、PFOS等氟化物的防油劑，2024年包裝袋轉為無添加氟化物的防油紙，2025年去除塑膠淋膜，完成綠色包裝關鍵里程碑。

食創獎評審、呈曜包裝事業有限公司總經理許呈湧表示，PFAS（全氟烷基與多氟烷基物質），又被稱為「永久化學物質」，它常被應用於防油、防水、防沾塗層的食品紙盒、外送碗盤與速食包裝，研究顯示，PFAS在自然界中幾乎不會分解，且可在人體內累積超過10年，美國環保署（EPA）指出，PFAS與肝臟損傷、免疫力下降、荷爾蒙失衡與癌症風險增加有關。

許呈湧說，歐盟與北歐多國已宣布2026年前全面禁用含PFAS包材。台灣麥當勞不使用含PFAS的包裝材質，響應國際趨勢；而原本的塑膠淋膜在回收流程中因複合材質難以分離，最後只能碎裂成塑膠微粒，包裝紙全面移除塑膠淋膜後，達到友善環境與人類健康，樹立兼顧環境與體驗的減塑典範。

在外食文化日益盛行的今天，期盼更多品牌跟進，共同推動產業朝向更環保、更友善的未來。

