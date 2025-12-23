評審維持授獎 許朝宗：將持續以作品說話

（中央社記者王寶兒台北23日電）工藝中心10月公布陶瓷藝師許朝宗獲國家工藝成就獎，遭其他藝師投訴其過往作品有仿冒、非自製疑慮，經評審重新決議後維持授獎，許朝宗今天領獎時說，風雨後將繼續以作品說話。

投訴事件聚焦投訴藝師曾在2021年與許朝宗簽署文件，在文件中提及許朝宗2件作品，許朝宗具名寫下：「坯體是向拉坯師父購買，不知是邱建清老師的原創，很抱歉。」投訴藝師認為該事件證明許朝宗獲獎「德不配位」。

國立台灣工藝研究發展中心接獲檢舉後，另由外部獨立律師組成調查小組並進行大量訪談，在調查報告中得知工藝師購買坯體並進行創作的風氣為當時業界常見慣例，而投訴藝師曾向其他藝師透露當時簽署文件事件是「誤會」並已澄清，檢舉所提2件作品也未包含於許朝宗此次參加徵選所送報名資料中。

在得到調查小組報告後，國家工藝成就獎審查委員會12月7日重新召開審查會議，8名委員經討論並投票後，全數意見一致維持原來的授獎決議，他們認為事件經完整調查後，無法證明許朝宗有抄襲或仿冒的主觀故意；審查標準著重候選人長期的整體工藝貢獻，而非單一作品，且並未涉及爭議作品。

評審們同時認為，原先審查及授獎決議，並無影響審查結果的重大事實；許朝宗長期在陶藝釉彩技術的創新、傳承與國際推廣方面，貢獻卓越且成果豐碩，因此本次許朝宗獲頒「國家工藝成就獎」的資格，仍予維持。

許朝宗今天在頒獎典禮致詞提到，原本這個獎要在12月3日頒布，但因突然被指涉而後延，外界揣測、媒體放大以及沒有實情的質疑，對他來說是真正的考驗，如今真相大白，也終於「還我清白」。

許朝宗說，沒有被這場風波打倒，反而更讓他確信工藝不只是作品，更是品格，作品會碎會失敗，但人的誠信不能碎，不能被擊倒，風雨後會繼續以作品說話。（編輯：李亨山）1141223