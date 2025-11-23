評審讚演技有韻味 張震二度獲金馬獎影帝

演員張震以《幸福之路》拿下62屆金馬獎影帝，這也是他第二度拿下最佳男主角的殊榮。張震開心表示，心情非常激動，因為今年入圍的片型都不一樣，是很競爭的一年，完全沒想到會得獎。

演員張震以《幸福之路》拿下62屆金馬獎影帝，這也是他第二度拿下最佳男主角的殊榮，他在後台高舉獎盃，心情非常激動。（圖／TVBS）

熱騰騰的獎座到手，新科金馬影帝張震臉上笑容藏不住。回顧2021年，張震以《緝魂》拿下第58屆金馬獎最佳男主角後，時隔4年，又以《幸福之路》二度抱回影帝寶座。他坦言，心情相當激動。

金馬獎最佳男主角張震表示：「會有一點擔心，比較怕不容易被觀眾看到。但是今天拿到三個獎，我覺得可以幫我們多做宣傳，然後讓這個小品可以讓更多觀眾看到。」

電影《幸福之路》：「我們在美國，你要叫我的英文名字。Queenie，我叫不習慣。」

《幸福之路》的劇情描述張震飾演的美國新移民，因為經營小餐館、生意失敗，當起工資低廉的外送員。雖然妻女終於到紐約，一家團圓，但張震接連碰上單車失竊、租房被騙。為了讓家人過好日子，他努力掙扎求生，形成一段感人的故事。

金馬獎最佳男主角張震：「我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張。所以得到了之後，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。」

金馬執委會執行長聞天祥表示，張震在很短的故事時間裡展現出深刻演技，「因為《幸福之路》的戲劇時間其實非常短，不是片長，指他那個內容的部分。而且他鮮少對白，甚至很多是近乎獨腳戲的情況下，非常容易流於誇張，但他毫不誇張卻充滿韻味。」

金馬獎執委會指出，今年男主角入圍者表現都相當優異。經過幾輪投票，在柯煒林和張震之間天人交戰，最後張震以放鬆卻精準掌握節奏的演技，再次獲得金馬獎殊榮。

