評尹錫悅與賴清德如出一輒 鄭麗文：台灣應警惕民主一夕烏有

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

南韓前總統尹錫悅因發動戒嚴，遭南韓檢方求處死刑。國民黨主席鄭麗文今提醒，尹錫悅發動戒嚴的背景與理由，與當前總統賴清德主政的台灣如出一輒，提醒國內在野黨分秒備戰，否則台灣民主與成就可能一夕間化為烏有。

鄭麗文細數，尹錫悅以在野黨在國會屢屢擋下預算，癱瘓中央政府，還指控指控韓國在野黨是親北韓勢力，破壞南韓自由民主，是反國家勢力，因此宣布戒嚴。

鄭麗文說，總統賴清德與民進黨政府上任以來，也一天到晚說國會擋預算、杯葛中央政府，每天都在給在野黨扣紅帽子，「南韓說他們在野黨是親北韓勢力，在台灣就說是親共勢力」，一模一樣。

廣告 廣告

鄭麗文也提到，尹錫悅當天半夜發動戒嚴後，全世界譁然，只有民進黨團公開支持，是不是因尹的主張，剛好暴露出民進黨心中所想？民進黨的附和，讓南韓民眾都受不了。

鄭麗文憂心，當賴清德民意支持度長期低迷，不管用任何手法都無法翻盤時，以賴偏執沒有底線的性格，恐鋌而走險複製尹錫悅路線？台灣應強烈警惕，賴不是不可能用一模一樣的理由、手法剝奪台灣民主政治與正常選舉。

鄭麗文認為，接下來二、三年將非常關鍵，要杜絕、防止任何賴清德劍走偏鋒，做出把人民安全性命。國家未來孤注一擲的任何危險做法。

鄭麗文也提到，其實很痛苦、遺憾，不願意在國會發動對總統彈劾案，但在面對大是大非、中華民國憲法尊嚴順暢運作前，沒有逃避空間，必須嚴正守護憲法價值，進行一切憲法賦予我們的手段。

鄭麗文批評，賴清德對國會三讀通過法案不副署、不執行；對涉國家韌性的軍公教警消不照顧，甚至汙衊；中央政府總預算審議卡關不思解套，反帶著內閣民粹動員，製造不實煽動謠言，惡化內部動亂，不負責任、沒有良心。

更多太報報導

鄭麗文拿尹錫悅瞎扯賴清德 徐國勇怒轟：先檢討國民黨戒嚴

前總統求處死刑「有全斗煥前例」 尹錫悅命運如何？ 專家指出關鍵

最終交鋒！搬孟德斯鳩、希特勒辯護 檢轟內亂首謀求處死刑「尹錫悅冷笑」