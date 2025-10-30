評川習會化解歧見 白委：台人關心「暫時性關稅」還要多久

在南韓釜山舉行的川習會全球矚目。圖為美國總統川普和中國大陸國家主席習近平在會談前合照。（美聯社）

美國總統川普30日上午與中國國家主席習近平進行1小時40分鐘會晤，會後川普宣布達成眾多共識，美將對中國出口商品關稅從57％降至47％，並將對中「芬太尼」關稅稅率減為10％，但未討論台灣議題。民眾黨主席黃國昌表示，「川習會」彰顯即使兩國存在激烈競爭、對抗，但仍藉由會談解決彼此歧見，儘管未談台灣議題，但台灣人民關心的是，賴清德總統宣示的「暫時性關稅」還要暫時多久？

針對「川習會」後美中達成諸多共識，包括川普將於明年4月訪華、對中的「芬太尼」關稅降低至10％，但未觸及到台灣議題？黃國昌30日下午受訪時表示，中美作為世界兩大強權國家，目前在國際社會進行非常激烈的相互競爭，不管是在經貿、科技、軍事、地緣政治上都是如此，而在「川習會」前，雙方也針對各自有歧見議題表達各自立場。

黃國昌認為，此次「川習會」彰顯的最大意義是，即使兩國存在激烈競爭，甚至某些議題上對抗，雙方也都各自有很深的歧見，但沒有阻礙這場會面的發生，也印證前黨主席柯文哲曾說「在國家跟國家間該對抗時對抗、該競爭時競爭，但該合作時可合作」，且會面後獲得的結論是包括「芬太尼」關稅調降10％、雙方取消船舶關稅、稀土及採購黃豆問題，還有彼此約定未來一年的互訪等，可看出此會談雖無法百分之百化解雙方歧見，但仍對問題的解決往前邁更重要一步。

黃國昌提及，對整個世界情勢來說，美中藉由會談解決彼此歧見，不僅是對兩國有意義，也對整個全球經貿局勢，甚至是印太都有相當啟示；而對台灣而言，雖然這次「川習會」未談台灣問題，但絕大多數台灣人、廠商、勞工關心的問題是，賴清德政府宣示的「暫時性關稅」還要暫時多久？

黃國昌說，民進黨過去這幾個月不斷告訴國人「談判有進行且有進展」，而台灣一直將美國視為重要盟友，為何在高關稅議題上，一直沒辦法有實質結論或進展？台美溝通是否存在國人不知道的障礙？賴政府有必要清楚讓社會理解，我與美方溝通到底出現何種問題，「暫時性高關稅」還要暫時多久？這對廠商及勞工造成全面性負面衝擊，而民進黨當家執政就要負責任，希望賴政府在近期內針對國人關心的高關稅議題，能取得實質結果。

黃國昌強調，另一方面帶給台灣的啟示是，當美中如此激烈對抗、透過對話溝通取得某程度共識，民進黨是否要繼續維持現有姿態，切斷且未試圖創造與陸方任何善意溝通對話的管道跟機會，藉由激化彼此對立，謀取民進黨國內政黨的私利，「這對台灣未來發展乃至於對人民福祉是否為健康方向？這是不是一個負責任執政黨應有作為？」

黃國昌稱，美中關係對抗緩和，在某些領域上取得經貿合作，對整個世界局勢來說並非壞事，因為「若美中衝突愈劇烈時，這時台灣被當成棋子、被拿來當交易風險，相對而言會更高，我覺得在國際政治當中，美中對立關係的緩和，我們可用比較正面態度看待」。

