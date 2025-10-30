評川習會！黃國昌：中美激烈對抗都能有共識 民進黨政府還要繼續激化對立謀私利？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日舉行川習會，川普稱雙方達成許多共識，包含中國的稀土障礙已經解除，美國也將對中國出口商品關稅從57%降至47%，並將對中「芬太尼」關稅稅率減為10%。至於是否討論台灣議題，川普則回應「沒談到」。對此，民眾黨主席黃國昌下午說，帶給我們的啟示是，當中美如此激烈對抗，都能透過對話溝通取得某種程度共識，民進黨政府是不是要繼續維持目前的姿態，藉由激化彼此對立，謀取民進黨國內政黨的私益，這對於台灣未來發展乃至於對人民福祉，是不是一個健康的方向？而對於台灣而言，我們可能比較關心的是，雖然這次川習會沒提及台灣問題，但對於台灣絕大多數的人民、廠商乃至於勞工，我們關心的問題是，賴清德政府所宣示的所謂「暫時性關稅」，到底還要暫時多久？

民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

至於對台灣而言，我們可能比較關心的是，雖然川習會沒提及台灣問題，但對於台灣絕大多數的人民、廠商乃至於勞工，我們關心的問題是，賴清德政府所宣示的，所謂暫時性關稅，到底還要暫時多久？

黃國昌表示，美中作為世界兩大強權國家，目前在國際社會進行非常激烈的相互競爭，不管是在經貿、科技、軍事、地緣政治上都是如此，而在川習會之前，雙方針對各自有歧見的議題，也各自表達立場，他認為這次川習會所顯露最大的意義是，即使兩國存在激烈競爭，甚至某些議題上對抗，雙方也都各自有很深的歧見，但是沒有阻礙這場會面的發生，從最後結論可看出這樣的實質會面對談，雖然沒辦法百分之百化解雙方歧見跟爭議，但對於問題的解決，的確是有往前邁出重要一步。

黃國昌說，中美能夠藉由會談來解決彼此之間歧見，不僅是對兩個國家有意義，對整個全球經貿局勢，都有相當大的啟示。而且中美關係對抗關係的緩和，在某些領域上取得經貿合作，對整個世界局勢來說其實不是壞事，因為如果當中美衝突越劇烈時，這時台灣被當成棋子、被拿來當交易風險，相對而言會更高，他覺得在國際政治當中，中美對立關係的緩和，其實可以用比較正面態度看待。

黃國昌還說，跟中國部分，帶給我們的啟示是，當中美如此激烈對抗，都能透過對話溝通取得某種程度共識，民進黨政府是不是要繼續維持目前的姿態，藉由激化彼此對立，謀取民進黨國內政黨的私益，這對於台灣未來發展乃至於對人民福祉，是不是一個健康的方向？這是不是一個負責任執政黨應有作為？

黃國昌也說，而對於台灣而言，我們可能比較關心的是，雖然這次川習會沒提及台灣問題，但對於台灣絕大多數的人民、廠商乃至於勞工，我們關心的問題是，賴清德政府所宣示的所謂「暫時性關稅」，到底還要暫時多久？民進黨不斷告訴國人，談判都有進行且有進展，但聽這幾句話已經聽好幾個月，台灣一直把美國視為重要盟友，為什麼在這個高關稅的議題上，一直沒有辦法有個實質結論或是進展？台美針對這個問題的溝通，是不是存在有國人所不知道的障礙？這些都有賴於民進黨政府，必須要清楚讓台灣社會可以理解，我們跟美方之間溝通，到底出現什麼樣的問題，所謂暫時性高關稅，到底還要暫時多久？



