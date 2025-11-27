評徐春鶯涉詐欺「好的不學學壞的」 郭國文也批民眾黨：好的不挑挑壞的

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台灣新住民發展協會名譽理事長、陸配徐春鶯曾因「被民眾黨考慮納入不分區名單」，引發熱議。如今，她涉嫌詐欺等案遭檢方搜索約談、聲押禁見。對此，民進黨立委郭國文今（27）日直言，徐春鶯好的不學，學壞的；民眾黨好的不挑，挑壞的。

郭國文受訪表示，徐春鶯早在兩年前就被揭發是「天擎生物科技公司」的監察人，顯然案情相當不單純。（許詠晴攝）

民進黨立院黨團今日下午召開記者會。郭國文受訪表示，徐春鶯早在兩年前就被揭發是「天擎生物科技公司」的監察人，此公司違反 《證券交易法》被起訴，顯然捲入相當程度的商業糾紛，現在徐春鶯又遭到聲押，案情相當不單純。

郭國文也說，顯然徐春鶯好的不學、學壞的，民眾黨好的不挑、挑壞的，只以取得新住民、陸配選票做考量，沒有考慮到真正質的問題，也沒考量如何真正落實國家公益，希望檢方能針對此案嚴查。

