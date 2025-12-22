評憲法法庭114年憲判字第1號判決 憲法學會：少數人取代立法決定的惡例

憲法法庭19日宣告藍白修正憲訴法違憲。 圖：翻攝司法院ＹＴ

[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。

聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。

學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一基礎。學會籲請憲法法庭避免以極少數決定取代立法，並呼籲社會各界理性對話，維護自由民主憲政秩序。事實上，該聲明早於20日即已曝光，官網今天才正式刊載。

憲法法庭114年憲判字第1號判決背景源於去年12月20日立法院藍白黨團（國民黨、民眾黨）三讀通過《憲法訴訟法》修正案，提高大法官評議門檻至至少10人參與、違憲宣告至少9人同意。但因7位大法官於去年10月底卸任，目前僅剩8位，導致憲法法庭癱瘓逾一年，癱瘓日數達328天。聲請人為立委柯建銘等51人，主張修法立法程序違反討論原則、公開透明原則及權力分立。

憲法法庭19日宣判認定修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序及權力分立原則，自判決公告日起失效，讓法庭「復活」。但此判決僅由呂太郎、尤伯祥等5位大法官作成，另3位（包括蔡宗珍）拒絕參與，並發不同意見書，質疑人數不足，判決無效，稱其為「無效裁判」。

判決引發政治風波，國民黨立院黨團擬向台北地院、地檢署告發5位大法官濫權，並在立法院會提出譴責案。藍營質疑5位大法官違法開庭，連班會都不如。相對地，經濟民主連合等公民團體、學界及法界發連署聲明，支持判決，強調「民主不能再倒退，憲法判決要遵守」，並指修法適用「程序重大明顯瑕疵」標準，將促使未來立法更注重公開討論。

憲法法庭預計下周起排案評議，不論另3位大法官是否加入，都將持續運作。分析指出，此案凸顯大法官缺額問題，總統賴清德上任後兩度提名各7位大法官，但立法院均未予同意；學會觀點強調「補足15人」是當務之急。

