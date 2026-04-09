評李貞秀「做得好不好看也知道」 黨內喊開閘！柯文哲：不要逼給她時間準備

柯文哲今為黃國昌站台，談到李貞秀問題表示再給點時間。廖瑞祥攝



民眾黨立委李貞秀日前爆料「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，因此被黨員檢舉，連前立委陳琬惠、賴香伶都紛紛喊話要求「知所進退」，中評會下週一將開會討論懲處。對此，民眾黨前主席柯文哲今（4/9）天重申，台灣需要有新住民立委進入國會為族群發聲，他尊重中評會作為獨立審議機構，就應該獨立運作，但凡事都有人情事故、義理，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備啦。」

柯文哲今早出席黨內新北市長參選人黃國昌競選影片發布記者會，對於李貞秀引爆黨內不滿，他表示，2024年大選民眾黨在考慮不分區立委名單時，就希望給新住民保留一席，因為黨的價值就是多元、開放，不管中配、外配，加起來應該將近60萬人，如果加上丈夫、小孩就超過100萬人，「所以讓這些族群在立法院有一個代言人，我覺得邏輯是對的。」

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柯文哲強調，自己還是希望台灣是個共融社會，但民進黨政府遇到中配就玻璃心碎滿地，「你要麼就大方承認大陸是一個國家，用《國籍法》約束她；不然你就乖乖承認她是大陸地區，怎麼會用這種《國籍法》卡她呢？」

柯文哲說，李貞秀表現如何，需要由社會檢驗，而民眾黨立委裡，大學教授一大堆，有一個小老百姓也沒有什麼不對，民意代表本來就是要有社會各階層、族群的代表。他認為，台灣政治環境太惡劣，如果沒有三頭六臂，實在是沒辦法應付，至於李的去留問題，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備啦。」

媒體隨後追問，陳琬惠、賴香伶都紛紛喊話要求知所進退，但柯喊「給一點時間準備」，是否代表下週一中評會沒有辦法裁處？柯文哲回應，民眾黨是一個制度化的政黨，中評會既然是獨立運作的機構，就應該讓它依照制度獨立運作、做出判斷。

柯文哲認為，李貞秀做得好不好，「其實大家看也知道，但是我覺得這樣，凡事就是這樣，做什麼事情，人情世故義理。」

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