評清潔員與舊電鍋案 律師：依法偵審卻與社會法感落差

北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年。圖／本報資料照

北市環保局黃姓清潔隊員將收運到的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，社會各界再掀討論；有律師認為，此案依法偵審卻仍與民眾法感相異，期待法務部推動修法，避免類似案件再次發生。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥說，法院雖認此案情節輕微，計入自首等因素減刑並宣告緩刑，多數民眾仍因舊電鍋殘值極低，且是送給拾荒婦的善舉，依貪汙罪判處並褫奪公權，仍屬刑責過重，顯與人民法感脫節。

建議法務部針對小額貪汙修法時，明定「小額」門檻並定時檢視，納入行為動機（是圖利還或僅是人情往來）及公益侵害程度作為考量依據，也須避免被外界誤解為「小額貪汙除罪化」，同時應加強公務員法治教育，從源頭避免公務員誤觸法網。

麟霖國際法律事務所林育杉說，檢方起訴此案並不意外，法院判決也依法有理，但從社會觀點來看，將好心助人的黃男定罪，難免使人感覺法律過於嚴苛僵化，與社會法感落差大。

貪汙治罪條例立法原意在於嚴懲濫用公權、侵吞公產、有礙公務員廉潔者，過去重大貪汙或貪瀆案多是涉及高價值或重大利益，當殘值32元的舊電鍋也被視為不正利益時，凸顯相關條文適用範圍過寬，導致情節輕微、出於善意等行為也被入罪，情輕法重之下，不符刑法基本的罪刑相當的比例原則，可能與法律正義的精神產生衝突。

「法律守護廉潔，也不該扼殺善意」林育杉說，若類似案件持續被以貪汙罪論處，不只會使這些社會認為善心的公務員終生背負貪汙惡名，也可能壓抑公務員在人性化、善意關懷上的積極作為。

法院礙於法定刑的嚴苛，特別考量黃男坦承犯行、自首、財損微小、情節輕微等情，輕判並宣告緩刑，一定程度反映對黃男善意、不營私的情況有所體諒，但僅靠法院或法官裁量，對公務員來說，仍存在受重刑宣告的高度不確定性。

林育杉也建議，未來修法應明訂「小額貪汙」金額門檻，並兼顧犯罪情節及動機，是否出於善意或公益等，既能回應社會期待，也能與重大貪瀆犯罪清楚區隔；偵查階段若能允許檢察官對於財損極低、動機良善、被告自首認罪等情況，有更彈性的處理空間，如不起訴或緩起訴處分，也有助於節省司法資源。

在行政程序方面，機關可擬定更明確的資產、回收物處置程序， 如報廢標準、可流入公益用途的規定、捐贈前審核流程與流向登記等，降低第一線人員誤觸灰色地帶，也能避免制度空隙遭濫用。

