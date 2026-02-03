評狼醫案「人都會犯錯」陷爭議 石崇良出面滅火

監察院日前針對台大醫院婦產部接連發生的性侵與性騷擾案件，正式通過糾正台大醫院及衛福部。衛福部長石崇良因「人皆可能犯錯」等發言遭外界質疑是在為「狼醫」護航，引發輿論爭議。對此，石崇良於今（3）日再度正面回應，強調衛福部將以保護被害人為最高原則，近期將召集醫師公會訂定全國一致的懲戒規範，並明確指出在調查期間應合理調整涉案醫師職務，以確保就醫安全。

監院揭台大管理缺失 點名衛福部制度漏洞

根據監察院的調查報告，台大醫院婦產部前醫師黃信穎於2021年間，利用診療機會性侵女病患；前教授陳思原則在兼任部主任期間，利用權勢性騷擾多名住院醫師。

監察委員紀惠容與王幼玲批評，台大醫院在處理過程中未落實禁制處分，導致受害者於案發後仍遭加害者不當接觸，造成嚴重的二次傷害。同時，監察院也點名衛福部存在制度漏洞，指出醫師懲戒制度缺乏跨機關通報與橫向聯繫，且長期怠於檢討醫師懲戒權的時效規定，導致行政程序難以有效貫徹。

回應護航爭議 石崇良重申比例原則與真相查明

針對先前發言引發的爭議，石崇良今日接受聯訪時強調，衛福部一向主張在保護被害人、避免二次傷害的前提下查明真相，做到勿枉勿縱。現行《醫師法》對於違規事件設有不同層次的懲戒處分，包含最嚴重的廢止醫師證書、撤銷執業執照，到限制執業範圍或停業等，行政處分必須依據比例原則執行。他並回應外界對「醫醫相護」的質疑，表示過去已有廢止醫師證書的先例，但因該處分最為嚴厲，必須建立在事實釐清的基礎之上。

建立全國一致規範

石崇良表示，在閱讀完監察院報告後，將請醫事司研議建立一套全國一致的懲戒原理與原則。目前醫師懲戒由各地方醫師公會執行，調查過程與處分標準存在不一致的情形，未來衛福部將介入督導，從調查階段如何保護被害者到事後的懲戒基準，都將訂定明確規範。

石崇良強調，基於保護被害人的立場，在案件調查過程中對涉案醫師進行職務調整是合理且可行的方式，未來也會研擬在專科醫師訓練中加入終止要件或轉換科別的機制。

衛福部將補強制度漏洞

對於醫師行業的職業紀律，石崇良說，醫師因工作性質經常接觸病患隱私，因此社會對其專業倫理有更高的期待，這也是醫師擁有專屬懲戒法規的原因。他承諾，衛福部將強化同仁的性平教育，鼓勵受害者勇敢發聲，並建立友善的申訴機制。針對監察院要求的懲戒通報與時效修法，衛福部將積極檢討並填補制度縫隙，以確保懲戒權行使的即時性，落實病患安全。

台大醫院方面也表示，將根據監察院糾正內容進行流程修正，並提出改革方案。