評石平訪台必有刺激言論 邱毅氣壞轟大漢奸

▲日本參議員石平明日訪台，邱毅認為必有刺激言論，使兩岸關係火上澆油，屆時引發台海衝突。（圖／翻攝自X@liyonyon）

[NOWnews今日新聞] 日本參議院議員石平明日受邀訪台，而其過去出生於中國四川，留學日本後歸化為日本國籍，長期發表反共言論被中共制裁禁止本人及直系親屬入境中國。對此前立委邱毅痛批石平是千夫所指萬人唾棄的大漢奸，在中日紛爭未解的敏感時刻，石平來台必有刺激言論，使兩岸關係火上澆油，屆時引發台海衝突，「賴清德不是自己找死嗎？」

邱毅表示，美國總統川普下令突襲委內瑞拉，三角洲部隊把馬杜洛給綁架了，號稱銅牆鐵壁的防衛系統形如虛設，美國特戰隊員長驅直入，馬杜洛連進安全屋躲避都來不及。這如同好萊塢電影的情節，不知道賴清德看了怕不怕。

邱毅說，以自己對賴清德性格的了解，他一定非常的不安，杯弓蛇影、草木皆兵、風聲鶴唳式的不安，第一個不安的來源是美國，川普對台灣的需索越來越大，立法院在野黨又不肯通過軍購預算，到頭來惹川普不高興，也派出三角洲部隊把他抓走，下場篤定比馬杜洛還慘。

而第二個不安的來源是中國，中國也有戰鬥力超強的特種部隊，執行任務雷霆萬鈞使命必達。美國斬首行動的示範，會不會使大陸獲得靈感，而賴清德的確是踩了紅線，違反了《反分裂國家法》。

邱毅說，最近有不少人建議大陸應採斬首行動，因此賴清德內心焦慮可想而知，但他始終不懂「不做死就不會死」的道理，最近邀請日本參議員石平訪台。

邱毅痛批，石平是比余茂春還可恨的漢奸，千夫所指萬人唾棄的大漢奸，已被大陸官方列為制裁人士，在中日紛爭未解的敏感時刻，認為石平來台必有刺激言論，使兩岸關係火上澆油，屆時引發台海衝突，「賴清德不是自己找死嗎？」

