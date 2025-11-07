評粿王戀細思極恐！周曉涵吐親身經歷 心機閨密手段曝

女星周曉涵今日出席記者會。（圖／東森娛樂）





女星周曉涵先前和《罪後真相》導演陳奕甫爆出戀情，今（7）日她出席萬海航運慈善基金會公益畫展開幕式，首度談論和對方的真實關係。對於近期「粿王」風波，她在社群上寫下「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情。」背後原因也曝光。

周曉涵提到，陳奕甫是透過朋友介紹認識，希望能有合作機會，目前雙方正在「認識中」，至於有沒有進一步的機會，她並未把話說死，「就這幾個月沒有見面，就是簡訊聯繫，我覺得就是看看會怎麼樣，我也不知道。」

廣告 廣告

對於「粿王」事件有感而發，周曉涵坦言過去曾發生類似事情，「高中的時候曾經有一個非常好閨密說要介紹一個男生給我認識，她要介紹她男朋友的好朋友給我認識，她覺得之後這樣子我們就可以Double date。」沒想到約會一段時間，就在快要在一起時，男生竟無預警消失。

周曉涵在Threads吐露心聲。（圖／翻攝自周曉涵Threads）

周曉涵在Threads吐露心聲。（圖／翻攝自周曉涵Threads）

當時周曉涵已經很喜歡對方，所以難過到一直哭，「姐妹還安慰我說，『對不起介紹一個渣男給你認識』，就一直跟我道歉。」很多年後，男生突然聯繫周曉涵，「他覺得很對不起我，他們兩個那時候是在一起的，他跟我閨密。」為了能夠順理成章看到男生，閨密才介紹給她，「我就覺得好可怕，那時候才會有感而發。」



【更多東森娛樂報導】

●王子爆不倫戀粿粿！周曉涵突發聲喊：細思極恐

●外公離世！廖苡喬露面淚崩 揭「最後一面」：他很瀟灑

●1歲兒高燒40度「全身抽搐翻白眼」！八點檔男星心疼：雙手插滿針孔

