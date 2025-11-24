評蔡蘇同盟暖身劍指百里侯大選 陳冠安：2026是賴清德主席保衛戰

前總統蔡英文（左起）近期與前閣揆蘇貞昌同框視察建設，讓政壇議論紛紛。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

國民黨籍台北市議員擬參選人陳冠安今（24）日表示，近日前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌同框出席活動，這可把總統賴清德嚇壞了，因為他們若在2026同盟，從縣市長到地方民代有斬獲，這會對賴清德在執政黨威信造成巨大衝擊，甚或民進黨主席位都可能不保，簡直芒刺在背。

國民黨青年陳冠安（右）認為前總統蔡英文將對總統賴清德構成重大威脅。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

蔡英文在總統8年任期中，有高達4年由蘇貞昌擔任閣揆，彼此具有一定默契與互信基礎，但2024蔡英文卸任後，二人已極少同框亮相在公眾視野。近期蔡英文卻在社群軟體上釋出消息，放上自己受工信工程負責人潘俊榮邀請，與蘇貞昌參觀新北市即將完工的淡江大橋施工照片，蔡英文還喊出自己卸任後「要和蘇貞昌到處看看我們做的建設」，大方向蘇貞昌遞邀約函，這可讓政壇嗅出不尋常氣氛，議論紛紛。

陳冠安對此回顧，2020年蔡英文爭取連任時，甫卸任閣揆的賴清德仰攻蔡英文，那時蔡英文民調非常難看，是蘇貞昌、前桃園市長鄭文燦等人紛紛力挺，加上民進黨中央技術性延宕民調時程，才驚險保住蔡英文連任資格，進而在2020年集中火力猛攻國民黨提名人韓國瑜後，秋風掃落葉般刷出817萬超高票，讓蔡英文和蘇貞昌的革命情感更加穩固。

陳冠安直言，如今蔡英文和蘇貞昌一同現身新北視察建設，別忘了高雄市長陳其邁近期也發文力挺披綠袍參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，而蘇巧慧正是蘇貞昌的寶貝女兒，現在英系、蘇系兩個派系龍頭高峰會，局還辦在新北市，「英蘇同盟」那可是板上釘釘。

總統賴清德（圖）在民進黨內地位能否穩固？2026地方選戰是關鍵。（圖／侯世駿攝）

陳冠安強調，英蘇同框其實不一定劍指賴清德，但若蘇系、英系2026年地方選舉合縱連橫，在地方首長、民代選戰大有突破，那麼將重回輿論制高點，沒必要處處受黨中央掣肘，屆時對賴清德在2026選後的黨內權力，絕對有直接威脅「甚或要賴清德選後辭黨主席都可能」他直指「英蘇同盟」是很有深度的一手。

