評蔡蘇同盟暖身劍指百里侯大選 陳冠安：2026是賴清德主席保衛戰
國民黨籍台北市議員擬參選人陳冠安今（24）日表示，近日前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌同框出席活動，這可把總統賴清德嚇壞了，因為他們若在2026同盟，從縣市長到地方民代有斬獲，這會對賴清德在執政黨威信造成巨大衝擊，甚或民進黨主席位都可能不保，簡直芒刺在背。
蔡英文在總統8年任期中，有高達4年由蘇貞昌擔任閣揆，彼此具有一定默契與互信基礎，但2024蔡英文卸任後，二人已極少同框亮相在公眾視野。近期蔡英文卻在社群軟體上釋出消息，放上自己受工信工程負責人潘俊榮邀請，與蘇貞昌參觀新北市即將完工的淡江大橋施工照片，蔡英文還喊出自己卸任後「要和蘇貞昌到處看看我們做的建設」，大方向蘇貞昌遞邀約函，這可讓政壇嗅出不尋常氣氛，議論紛紛。
陳冠安對此回顧，2020年蔡英文爭取連任時，甫卸任閣揆的賴清德仰攻蔡英文，那時蔡英文民調非常難看，是蘇貞昌、前桃園市長鄭文燦等人紛紛力挺，加上民進黨中央技術性延宕民調時程，才驚險保住蔡英文連任資格，進而在2020年集中火力猛攻國民黨提名人韓國瑜後，秋風掃落葉般刷出817萬超高票，讓蔡英文和蘇貞昌的革命情感更加穩固。
陳冠安直言，如今蔡英文和蘇貞昌一同現身新北視察建設，別忘了高雄市長陳其邁近期也發文力挺披綠袍參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，而蘇巧慧正是蘇貞昌的寶貝女兒，現在英系、蘇系兩個派系龍頭高峰會，局還辦在新北市，「英蘇同盟」那可是板上釘釘。
陳冠安強調，英蘇同框其實不一定劍指賴清德，但若蘇系、英系2026年地方選舉合縱連橫，在地方首長、民代選戰大有突破，那麼將重回輿論制高點，沒必要處處受黨中央掣肘，屆時對賴清德在2026選後的黨內權力，絕對有直接威脅「甚或要賴清德選後辭黨主席都可能」他直指「英蘇同盟」是很有深度的一手。
看更多 CTWANT 文章
吃霸王餐想肉償！「台灣網美」又爆積欠百萬房租 將被前州長趕出門
普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用
時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣
其他人也在看
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
綠營火速開除「月世界垃圾山」主謀黨籍 黃揚明對照前例：民進黨對高雄選情焦慮
高雄月世界日前被爆有不肖業者違法傾倒廢棄物，事件主謀為民進黨籍的岡山區碧紅里里長李有財及其兒子李子森，引發社會震驚，民進黨高市黨部表示將開除其黨籍，而民進黨立委賴瑞隆被指出出席李有財茶行開幕活動，賴瑞隆回應出席活動僅為民代行程。對此，媒體人黃揚明在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，由此事件可見民進黨對高雄選情的焦慮程度，後續民進黨高雄市長初選的關鍵就是誰犯的錯......風傳媒 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
張家昔挺郝...恐影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文要大家安心：黨內選舉已過去
國民黨立委張嘉郡表態爭取2026年雲林縣長選舉提名，現任縣長張麗善也表明全力支持。不過，過去雲林張家在黨主席選舉中力挺前台北市長郝龍斌，可如今黨由鄭麗文掌權，外界好奇是否會影響張嘉郡選雲林縣長？對此，國民黨主席鄭麗文今（23日）強調「黨內選舉已過去」，並強調不會影響明年提名，要大家安心。鏡報 ・ 20 小時前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 7 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 57 分鐘前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 5 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 21 小時前