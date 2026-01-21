評藍營姊弟之爭 何欣純：楊瓊瓔實力強 江啟臣留中央

已獲民進黨提名參選台中市長的立委何欣純稱，現任立委楊瓊瓔是極為「強勁的對手」。（馮惠宜攝）

下屆台中市長選舉國民黨陷內部「姊弟之爭」僵局，已獲民進黨提名挑戰百里侯的立委何欣純針對藍營競爭態勢分析指出，現任立委楊瓊瓔是極為「強勁的對手」，其基層紮根之深、地方熟悉度之高，在部分程度的觀察下甚至超越立法院副院長江啟臣。

何欣純分析表示，江啟臣與楊瓊瓔均被視為台中紅派色彩濃厚的代表人物。她特別點出，楊瓊瓔從省議員時代到擔任多屆立法委員，是資歷極深的民意代表，其之所以能長期延續實力，關鍵在於基層紮根極深。

何欣純進一步比較兩位潛在對手的選民基礎，她認為楊瓊瓔早期的選區涵蓋原台中縣的「山、海、屯」地區，對地方的熟悉程度相對而言比江啟臣來得好、來得深。基於這種長期的實力累積，何欣純坦言，如果楊瓊瓔出馬競爭，對她而言確實是個強勁的對手。

至於另一位潛在競爭者江啟臣，何欣純則以「好朋友」相稱，並盛讚其為擁有國際觀的博士人才。然而，何欣純也意有所指地表示，市民心中自有一把尺，會評斷誰適合引領城市，誰又適合發揮專才「為國爭光」。她直言江啟臣是「好人、人才」，希望他能繼續留在中央為國家服務，至於台中的城市服務，由她來做就好。

面對未來的選戰挑戰，何欣純展現高度信心，並透露其選戰節奏已鎖定台中29區、625個里，計畫走訪所有里長與社區。她認為，在藍營內部仍在整合、藍白合作動向仍充滿變數之際，她已按部就班深入基層，要以「解決問題」的治理能力贏得民心。

