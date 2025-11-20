評藍白會談超失敗！徐國勇：無助國家團結

▲徐國勇表示，昨天的藍白合，其實讓國人非常的失望。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨舉行會談，鄭麗文喊話希望在藍白合作的過程中良性競爭，黃國昌則表示，民眾黨一定會用最大的誠意，用最好的方式選出最強的團隊。對於藍白會面一事，民進黨秘書長徐國勇今（20）日受訪時表示，這是一個極為不成功、失敗的一個會合，會中沒為台灣安全、區域安全做討論、論述，讓人相當失望；他也提到，他們送的禮物，很多的名嘴都在諷刺，說裡面是暗藏的心機，他是看不出來有什麼心機，但這值得國人深思。

鄭麗文、黃國昌昨舉行「以行動顧台灣─主席高峰會談」，開場互贈禮物，鄭麗文送上一只份量不輕的台灣藍鵲陶瓷盤，象徵藍白合作圓滿；黃國昌則回敬一款「水泥鎢絲燈」，認為水泥燈座象徵唯有基礎穩固才能蓋起大樓。

對此，徐國勇上午出席活動時談到，昨天的藍白合，其實讓國人非常的失望，藍白其實可以談論，中國在對台灣各種脅迫、威脅，及中國對區域安全構成的緊張情勢等問題，很可惜，淪為一個攻擊，而沒有對國家有任何助益的一個會談。

徐國勇說，藍白合是一個極為不成功、失敗的一個會合，因為對台灣安全、對國家的團結，都沒有任何的助益，而且，他們到底要怎麼合，也沒有講清楚。

徐國勇提到，當時在大罷免，國民黨利用個資、違反個資法，有這麼多被法院起訴的偽造文書等，以及黃國昌曾說，他這一輩子要消滅國民黨為職志，對於這一些，怎麼都不談一下？讓國人了解裡面，最後要合的理由是什麼？「為什麼你以前的講法跟現在不一樣？你的轉變是什麼？你對台灣安全的立場在哪裡？都沒有提到」。

徐國勇指出，包括他們送的禮物，也有很多的名嘴都在諷刺，說裡面是暗藏的心機，他是看不出來有什麼心機，但是很多名嘴都看到了他們的心機，這也值得國人去深思，他們是不是真的有心機呢？

