評論家選擇獎／甜茶打敗李奧納多奪影帝 《左撇子女孩》葉子綺甜美登紅毯

提摩西夏勒梅榮獲評論家選擇獎最佳男主角。（圖／Getty）

2026評論家選擇獎（Critics Choice Awards）台灣時間5日早上舉行，電影類部分《科學怪人》、《罪人》各獲四項大獎為大贏家；《一戰再戰》則獲三獎，包括最佳影片、導演、改編劇本；以《左撇子女孩》入圍最佳年輕演員的葉子綺也出席盛會，全白洋裝洋溢青春甜美氣息。

提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》抱回最佳男主角，打敗近來聲勢不小的李奧納多狄卡皮歐；潔西伯克利以《哈姆雷特》榮獲最佳女主角；最佳男配角由《科學怪人》雅各艾洛迪爆冷獲得，擊退獲獎連連的《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅；最佳女配角則由《凶器》艾美麥蒂根搶下。

廣告 廣告

《Kpop 獵魔女團》則榮膺最佳動畫片，夯曲《Golden》則獲最佳電影歌曲；外語片台灣代表《左撇子女孩》敗給巴西電影《這不只是個間諜故事》。

潔西伯克利以《哈姆雷特》封后。（圖／Getty）

雅各艾洛迪獲得最佳男配角。（圖／Getty）

電視類由《混沌少年時》獲得四獎最為風光，包括最佳迷你影集以及迷你影集或電視電影最佳男主角、男配角、女配角；莎拉史努克則以 《都是她的錯》榮登迷你影集或電視電影最佳女主角。2025年的話題熱劇《匹茲堡醫魂》、《片廠風雲》也各獲三獎。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）以《吉米夜現場》贏得最佳脫口秀節目，該節目去年遭短暫停播，他在獲獎感言中提醒觀眾言論自由的重要性，「最後，我最想感謝我們的總統川普，如果沒有他，我們今晚就要空手而歸了，所以，總統先生，謝謝你每一天所做的那些荒謬透頂的事情。這兩周真是精彩，我們等不及明天晚上回到節目裡好好聊聊這些事了。」

《左撇子女孩》葉子綺入圍最佳年輕演員。（圖／Getty）

評論家選擇獎得獎名單

電影類

最佳影片 《一戰再戰》

最佳動畫片 《Kpop 獵魔女團》

最佳外語片 《這不只是個間諜故事》

最佳喜劇片 《脫線神探》

最佳導演 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

最佳男主角 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

最佳女主角 《哈姆雷特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

最佳男配角 《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

最佳女配角 《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）

最佳年輕演員 《罪人》邁爾斯卡頓（Miles Caton）

最佳選角及整體演出 《罪人》

最佳原創劇本 《罪人》

最佳改編劇本 《一戰再戰》

最佳攝影 《火車大夢》

最佳美術設計 《科學怪人》

最佳剪輯 《F1電影》

最佳服裝設計 《科學怪人》

最佳妝髮 《科學怪人》

最佳音效 《F1電影》

最佳視覺效果 《阿凡達：火與燼》

最佳配樂 《罪人》

最佳歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》

電視類

最佳戲劇類影集 《匹茲堡醫魂》

戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）

戲劇類影集最佳女主角 《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）

戲劇類影集最佳男配角 《人生切割術》特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman）

戲劇類影集最佳女配角 《匹茲堡醫魂》凱瑟琳拉納薩（Katherine LaNasa）

最佳喜劇類影集 《片廠風雲》

喜劇類影集最佳最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

喜劇類影集最佳最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

喜劇類影集最佳最佳男配角 《片廠風雲》伊凱巴林霍茲（Ike Barinholtz）

喜劇類影集最佳最佳女配角 《小學風雲》賈奈兒詹姆斯（Janelle James）

最佳迷你影集 《混沌少年時》

最佳電視電影 《BJ單身日記：戀上小鮮肉》

迷你影集或電視電影最佳男主角 《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）

迷你影集或電視電影最佳女主角 《都是她的錯》莎拉史努克（Sarah Snook）

迷你影集或電視電影最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）

迷你影集或電視電影最佳女配角 《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）

最佳外語影集 《魷魚遊戲》

最佳動畫影集 《南方四賤客》

最佳脫口秀節目 《吉米夜現場》

最佳喜劇特別節目《SNL50: The Anniversary Special》

最佳綜藝節目 《上周今夜秀》