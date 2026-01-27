評論》楊瓊瓔奮力一搏 國民黨不辦初選就不服

國民黨中央協調台中市長人選觸礁，江啟臣與楊瓊瓔繼續纏鬥。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名觸礁，資深老將楊瓊瓔面對江啟臣，各媒體機構民調結果，兩人支持度有明顯差距，但楊打死不退，不僅讓黨中央頭痛，地方基層也加深焦慮，但顯然，楊瓊瓔擺明要拖到國民黨舉辦初選，照地方人士說法，她打從心底認為自己有足夠實力代表國民黨勝選，比江更適合在地方當市長，不只為支持者，也是給自己一個交代，為長達37年的政治生涯最後一搏。

1月16日，擔任提名協調小組召集人的國民黨副主席李乾龍親自出馬主持協調。但據了解，楊瓊瓔先是遲到，對於李乾龍表達希望盡量溝通協調，或採內參民調方式產生人選，避免走向初選造成黨內內耗，但楊瓊瓔卻認為只是初次協調，不用急著馬上有結論，還提出拖到2月以後再重新協調等意見，讓協調會議長達2個多小時卻無法達成共識，二度協調就算在2月6日順利舉行，大概也是徒具形式。

儘管多份媒體、機構民調均顯示，江啟臣不論對比或互比式民調，支持度都大勝楊瓊瓔。但黨中央協調過程中，李乾龍坦言國民黨內還沒做民調，讓楊瓊瓔有藉口不面對這樣的非官方調查，而國民黨中央不想讓局面鬧到難看的婉轉態度，更讓楊瓊瓔有本錢持續拖延戰局。

目前，楊瓊瓔參選意志堅定，想爭取初選的意圖相當明顯，就算農曆年再有第二次協調，恐怕也難有結果，而獲得國民黨提名勝算較大的江啟臣，為了顧及日後的團結，儘管百般無奈，恐怕也只能順著楊瓊瓔的節奏，展開如同民進黨台南市長、高雄市長提名一樣的黨內競選。

台中立委黃健豪表示，現在看來，大家都對勝選有信心，楊瓊瓔資深有資歷，不能完全沒有（中央）民調數據、沒有競爭就直接說不選，這樣很難對支持者交代，所以楊確實需要一場初選或協調式民調，至少需要一個很明確的方式讓大家公平競爭，

但黃健豪坦言，其實大家都是覺得誰出線就支持誰，不管怎樣，現階段都希望快一點，畢竟除了市長以外還有議員選舉，再這樣延宕下去，甚至會對議員選舉的局勢造成影響，尤其在台中，國民黨議員席次算是脆弱多數，有像他和羅廷瑋這樣選上議員的，也有人退休的，不少席次缺出來，讓這屆會有滿多新人參選，所以市長這一局對議會生態、未來施政都會有影響。

論資歷，楊瓊瓔出身台中政治世家，從省議員時代就在政壇起步，比盧秀燕、鄭麗文都更資深，從改制前就連任多屆立委，地方實力扎實，自然對勝選有信心，但楊在2016年大環境對藍營不利時，一度敗給洪慈庸；相較之下，江啟臣不僅是派系勢力更雄厚的紅派少主，對國民黨再不利的大環境逆風都挺過了，還短暫當過國民黨中央，現任立法院副院長，中央、地方實力兼備，自然被視為更強的候選人。

羅廷瑋也透露，這一局，盧秀燕真的有在盡力，不是只有檯面上喊話那樣，是私底下有用盡很多方法做溝通，因為這不是鬥倒誰、勸退誰就可以處理的，坦白講，沒有誰是容易被勸退的，盧秀燕會需要大家更多的支持。

實際上，盧秀燕25日向黨中央催促初選，就是心知肚明，再協調下去也不會有結果，黨中央也沒立場直接逼退一名候選人，而楊瓊櫻已年過60，其深耕基層的路線，再錯過這次台中市長選舉，其政治生涯等同走向終點，既然退無可退，不如奮力一搏，就算全民調大輸，但回歸國民黨初選機制，7成民調、3成黨員投票的「七三制」，就是楊瓊瓔極力想展現基層實力的舞台，要讓楊瓊瓔心服口服，江啟臣和國民黨中央恐怕別無選擇。

