評論》游盈隆必然面對的挑戰：公投綁大選與不在籍投票

台灣民意基金會董事長游盈隆。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院今(22)日公布中選會主委及委員提名名單。除了接受藍白推薦外，最大的政治亮點就是提名已退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆擔任主委。對於這兩個禮拜衝突不斷的政治對抗，這是偶飛入堂的「春燕」，還是朝野總算可以坐下來的契機，還不得而知。但起碼給人鬆了一口氣：這個國家的政治菁英不是指會蠻幹到底。

游盈隆出身台大政治系、政研所，是自由派大師胡佛教授的「佛門子弟」，碩士畢業後到東吳政治系擔任專任講師。他後來前往北卡攻讀博士，與李應元、郭倍宏成為好友。1994年，響應教授入黨，加入民進黨。並擔任選對會執行長，是第一個把民調引進民進黨初選機制的人。他從不避諱自己深綠的獨派信仰。

廣告 廣告

近幾年，游盈隆以台灣民意基金會為名，每月定期發表民調。但其實，他從2011年9月起，就固定針對當時總統大選發布民調。宇昌案後，蔡英文支持度頓挫，反應在民調上，蔡陣營相當不滿，民進黨公開舉行記者會反駁。選舉結果，蔡英文以6%差距落敗，反而證明游盈隆先見。

做為學者，游盈隆從不避諱當個烏鴉。2017年中，大法官宣告民法禁止同婚違憲。挺同聲量成為顯性。但游盈隆民調指出，台灣民間存在強大反同基礎。記者會後，游盈隆民調不斷遭到出征。2018年多項挺同、反同公投同時舉行，反同派大勝。

2018年底地方大選，民進黨大敗，蔡英文辭去黨主席，派系共推卓榮泰參選，但游盈隆如唐吉訶德投入主席選舉，得票率僅得27.4%。2019年6月23日，他在臉書公開退黨，離開24年多的民進黨。理由包括，台灣已歷了三次政黨輪替執政，政黨輪替初衷已實現；民進黨廢除公投綁大選，叛離其傳統支持者；蔡英文拒絕特赦陳水扁，讓台灣社會繼續陷入族群撕裂；黨內民主消失；總統初選，數度變更遊戲規則；及希望退出民進黨後，提升台灣民意基金會公信力，去除過去不必要的綠色標籤。

有趣的是，當初將公投、大選脫勾，是游盈隆退黨的重大理由。如今藍白多數通過選罷法修法，重新讓公投與大選掛勾。2026年地方大選，不管是民進黨或民眾黨、國民黨或民間社會不同勢力，都可能推動不同議題的公民投票，中選會作為選務與公投機關，能否避免2018年一面投票、一面開票的亂象，勢必成為中選會工作的重中之重。

此外，朝野態度不一的「不在籍投票」，最快將在2026年公投時優先上路。甚至，藍白也不太可能放棄在2028年總統、立委大選實施「不在籍投票」，一來這固然有選務的挑戰，二來、這也牽涉到複雜的正政治計算。作為一個不太可能如過去聽話的中選會主委，游盈隆能否將這個新制辦好、辦到人民信任，將是他重大的政治挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院拍板中選會7位委員人選 游盈隆任主委胡博硯當副主委

民調：5成8台灣人欣賞日相高市早苗、僅藍支持者有保留