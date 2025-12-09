【評論】當影像成為孩子的語言，我們更需要教他們如何閱讀「內容分級」的重要性，不只是制度，而是愛的保護

文/蔡富丞 台北影音公會總幹事

這個時代的孩子，還沒學會系鞋帶，就已經學會滑手機；還沒學會表達情緒，就先學會模仿網路上的影像語言。影片、短影音、社群片段成為他們理解世界的起點。但正是因為如此，我們更應該問，孩子準備好面對影像裡的情緒、暴力與複雜價值了嗎？

這不是焦慮，而是現實。

因此，「內容分級」不只是一套制度，而是成年社會能給孩子的一條柔軟而堅定的保護線。它提醒他們：你還小，這些畫面可能太重；提醒大人：孩子需要的是理解，而不是直接面對所有資訊。

廣告 廣告

多年來，台北市影音節目製作商業同業公會一直站在這條線上。他們從錄影帶節目分級的年代開始，在影視產業推動內容尺度教育；這兩年更走進汐止長安國小、銘傳國小、陽明高中、基隆建德國中，把「分級」變成孩子能理解的語言。當孩子在課堂上問：「為什麼這是輔12？」那一刻，他們不是在抱怨限制，而是在學習保護自己。

這樣的學習，比任何考試重要。

根據《內容風險與分級研究》，台灣兒少經常遇到的負面影像內容中，「暴力」「色情」「令人不安的畫面」常年位居前段。這些內容不會因為孩子年紀小而變得溫和，只會因為缺乏判斷而變得更具傷害性。

影像的力量比我們想像的大得多。某些畫面，可能讓孩子一夜輾轉難眠；某些語言，可能悄悄影響他們對世界的理解。分級的存在，是希望孩子可以在「準備好」之前，不必過早面對大人的殘酷。

也是希望，大人能在孩子尚未理解之前，多替他們擋一次風。

國際上，英國、澳洲、韓國都已把內容分級視為保護兒少的核心政策，而不是附屬功能。英國要求所有影像不論來自電視、網路或平台都需使用一致的分級標準；澳洲強調清楚揭露內容細節，讓家長能真正知道孩子要看的是什麼；韓國則以「業者自律＋政府監督」建立穩定的保護機制。

這些做法的共同點只有一個：

不要讓孩子在毫無準備的情況下獨自面對影像世界。

台灣也需要這樣的共識。

分級不是要剝奪孩子的自由，而是要確保他們能在對的年紀，看見適合的內容。

分級不是要束縛創作者，而是讓創作能在清楚的社會語境裡放心綻放。

分級不是冷冰冰的標示，而是成年人替孩子設下的一道安全門。

當台北影音公會多年默默走在推廣最前線，他們做的不是行政工作，而是一件最溫柔的事，要讓孩子在影像的世界裡慢一點，安全一點，有能力一點。

影像的力量巨大，而孩子的心始終柔軟。

內容分級，就是在這種不平等的現實裡，為孩子留下的一點緩衝、一份理解、一條保護線。

若我們願意一起守住它，孩子就能在影像的世界裡，看得更清楚，也走得更穩。