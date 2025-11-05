評論/ 自閉少年弒母案交給國民法官審 外界打個大問號

法庭判決示意圖。本報繪製



《國民法官法》於2023年1月1日正式上路，只要是故意犯罪發生死亡結果的案件，都有機會成為6名素人法官偕同3名職業法官共審共判的案例。不過，近年來出現不少精神病患殺人的案例，讓國民法官對精神病症的認識程度成為話題，而高院審理中的自閉少年弒母案，律師更開轟國民法官「不理解自閉症」，再度讓外界對國民法官是否有能力審理類似案件，打了個大問號。

在《國民法官法》上路後，首件起訴的國民參審案件，就是台中地院的黃姓男子情殺案，故事男主角黃男年僅22歲，是典型高功能亞斯伯格患者，固著僵化的行為模式，讓他把「想講清楚」化為死纏爛打模式，最終招致殺人憾事。

而此案歷經檢辯激烈交鋒，國民法官於同年12/29重判黃男無期徒刑，身為辯方律師的黃致豪在一審宣判後感嘆，「精障病患判這麼重，是我律師生涯首見」，而該案最終以無期徒刑定讞。

這是第一起凸顯出，職業法官和國民法官對精神疾病不太理解的司法缺角。

無獨有偶，一名住在北部的單親媽媽陳母，獨力扶養患有自閉症等多重障礙的兒子陳生，但18歲的陳生因為自閉症使然，因小事累積對媽媽的情緒，去（2024）年6月1日上午，他試圖和媽媽溝通未果後大爆發，猛刺媽媽20多刀致死，全案依《國民法官法》審理，一審重判19年10月。

本案涉嫌弒母的陳姓少年，年紀比黃男來得更輕，去年犯案時年僅18歲，但陳姓少年的症狀卻遠比黃男來得嚴重，他是自閉症、強迫症、過動症及多重社會適應障礙症患者，全然缺乏社交能力，個性更為固執。

不過，陳姓少年儘管身上背著多重障礙，但一審判決書對於陳姓少年的病症描述卻寥寥可數，缺乏細緻、深入討論，判決書僅簡短交代他不符合《刑法》第19條責任能力的減刑要件，且直接依據鑑定報告結論就逕自推定他的精神狀況「仍屬清楚」，認為他可以理解自己的不當行為。

此外，判決書也揭露，陳姓少年沒有長期家暴或被逼迫的環境問題，推定他是因長期偏執、自我聯想導致的激烈情緒反應，因而未引用《刑法》第59條「情堪憫恕」為由減刑。

不過，「可以理解等於控制得住嗎？」一審判決書裡，一系列簡單速成的推論，似乎把自閉症想得過於單純，而低估了相關病症的潛在威力。也難怪陳姓少年的委任律師會感嘆，「本案的國民法官顯然不夠理解自閉症，也不清楚自閉症面對挫折時會出現什麼反應，進而影響了他該承擔的罪責。」

一審國民法官的判決讓外界打個大問號，至於二審受限於《國民法官法》的上訴限制，恐怕也很難適時「撥亂反正」拉國民法官一把，或許只能徒呼負負了。

