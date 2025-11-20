評論"鄭黃會" 徐國勇:淪為攻擊、極為失敗的會談

政治中心／楊凱安、董子誠、簡士峯台北報導

民進黨祕書長徐國勇，上午出席音響展開幕典禮，對於昨天鄭麗文與黃國昌會面，他直言很失敗，不只沒談為什麼合作，也無視中國對台各種脅迫，對區域構成緊張情勢，整場會談卻淪為攻擊大會，至於外界關注2026大選，艱困選區花蓮會不會與議長張峻合作，徐國勇強調他還沒表態，內部也有好人選。

出席音響展開幕典禮，聆聽美妙聲音，民進黨秘書長徐國勇好心情全寫在臉上，與談到藍白主席會面時的樣子，截然不同。

出席音響展評論「鄭黃會」 徐國勇：淪為攻擊、極為失敗的會談

徐國勇出席國際音響展，暢談政壇時事與2026地方大選。（圖／民視新聞）





民進黨秘書長徐國勇：「當中國在對台灣的各種脅迫，各種威脅以及中國對我們區域安全，構成緊張情勢等等，藍白合其實昨天談這些問題，對於台灣安全區域安全等等，可以有一些著墨，但很可惜的淪為攻擊，而沒有對國家有任何助益的會談，所以我覺得這對國人來講，我認為藍白合是極為不成功，失敗的會談。」

直言鄭麗文與黃國昌的會面格局很小，怎麼合也沒談好，對這場會談只有滿滿失望。





民進黨秘書長徐國勇：「對於他們到底要怎麼合也沒講清楚，對於國民黨當時在大罷免，這麼多利用個資違反個資法，這麼多被法院起訴的偽造文書等等，黃國昌對國民黨相關的攻擊，他說他這輩子以要消滅國民黨為職志，這些怎麼都不談一下，讓國人了解最後，你們要合的理由是什麼？，為什麼你以前的講法跟現在不一樣？。」

藍白會談的同一時間，民進黨也召開選對會，推薦縣議員陳品安參選苗栗縣長，下週將與新北的蘇巧慧，一起在中執會通過，同樣是艱困選區的花蓮，有可能與議長張峻合作嗎？

民進黨秘書長徐國勇：「張峻也沒有宣佈他要選，那我們也不曉得張峻的整個的，他的立場如何，也都是他們花蓮的好人選，那民進黨自己也有自己的好人選，那會不會有合作這個以後再來談。」

徐國勇不把話說死，盼找出最強的22位人選，迎戰2026大選。

