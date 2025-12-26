評論：陳亭妃顯著勝出林俊憲 仍是最強人選

陳亭妃依舊穩居領先位置，顯示即便對手近期動作頻頻，黨內初選的整體態勢尚未出現實質翻轉。（圖/陳亭妃臉書）





進一步觀察「對外對決」的數據，陳亭妃的優勢更為突出。民調顯示，若由陳亭妃代表民進黨對戰國民黨謝龍介，支持度高達 57.1%，大幅領先對手 38.6個百分點，展現出輾壓式的結構性優勢。

反觀若是林俊憲出線，謝龍介的支持度則會上升至 28.5%，雙方差距縮小為 23.1個百分點。兩相對照，陳亭妃對上謝龍介的領先幅度，比林俊憲多出了 15.5個百分點。這組數據證明，陳亭妃的支持基礎不僅鞏固了綠營基本盤，更成功將謝龍介的支持度壓制在兩成以下，形成穩定且具擴張性的選戰輪廓。





陳亭妃獲高學歷、中間選民支持





在選民結構層面，在教育程度為「大學及以上」的高學歷族群中，陳亭妃以 49.4% 領先林俊憲的 35.0%；且在跨黨派吸引力上，陳亭妃也能獲得 50.5% 國民黨及 63.0% 民眾黨支持者的青睞。





相較之下，林俊憲的支持者仍集中於特定高政黨認同族群，尚未能像陳亭妃一樣全面撼動中間及淺藍、淺白盤勢。





被視爲台南市長選戰中「最強人選」





這份民調清楚揭示兩項關鍵訊息：其一，民進黨台南市長初選競爭確實升溫，但陳亭妃憑藉紮實的基層服務與高學歷族群的優勢，將差距維持在近一成的可控範圍內；其二，若以2026年市長大選的「對外勝選機率」作為核心指標，陳亭妃在與藍營對手的對決中，擁有比對手更厚實的 15.5% 安全邊際，展現出目前黨內最具說服力的戰略優勢。





在初選民調尚未正式啟動前，民調波動屬於正常現象；但就現階段數據而言，陳亭妃不僅守住黨內領先，更以明確的對外優勢——特別是能將藍營對手邊緣化的能力，持續被視為民進黨台南市長選戰中，最具整體勝選條件的「最強人選」。