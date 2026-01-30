評議簿被害人不能看 吳宗憲轟荒謬、提案修法裁判確定可聲請閱覽

照片來源：吳宗憲 臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立委吳宗憲今（30）日表示，已於本會期司法法制委員會最後一天提出修法提案，主張在刑事裁判確定後，讓被害人也能聲請閱覽法院「評議簿」，該案已獲得朝野共識，不分黨派支持，順利送出委員會。

吳宗憲說明，所謂評議簿，就是法官判決的投票紀錄，即記錄每一位法官於合議庭中，就案件所進行的評議與意見內容。以3個法官的合議庭為例，不同法官對量刑輕重的意見與取向，A、B法官要判死刑，但C法官要無期徒刑，這些過程會呈現在評議簿中；依現行法規定，裁判確定後，當事人可以聲請閱覽。

吳宗憲指出，在憲法法庭113年憲判字第8號判決後，死刑案件須符合「一致決」要件，評議簿成為關鍵資料；然而現行法規讓人覺得諷刺的是，死刑犯及其辯護律師可以閱覽評議簿，作為尋求聲請非常上訴的「逃生門」，甚至曾以輔佐人身分參與訴訟者亦可依法聲請，但被害人及被害家屬卻被排除在外。

這樣的制度設計，導致加害人「能看」，被害人卻「不能看」。對此制度失衡，吳宗憲直言，最心碎的被害遺屬卻不行看的情況何其荒謬。因此，他提出修法，主張裁判確定後，被害人也能聲請閱覽評議意見；若被害人已不幸死亡，則依《犯罪被害人權益保障法》所定家屬，也應比照適用，範圍包括生命、身體或性自主權遭侵害的案件。

談及修法背景，吳宗憲提到，高雄師鐸獎女教師命案的遺屬張教授，11年來承受失去至親的巨大悲慟，多次遠從高雄北上奔走。他轉述，張教授曾被司法機關冰冷地告知「沒有必要」看評議簿，感嘆自己像被國家拋棄的孤兒。

吳宗憲向張教授致敬，感謝張教授的堅持與勇氣，以悲慟與淚水灌溉，如白玫瑰般純粹地為正義發聲，終於為所有被害人權益開拓出一畝良田，結成美好的權益果實，張教授的奔走，讓司法看見了被害家屬的眼淚。

「正義會遲到，但絕不會缺席。」吳宗憲強調，雖然本次修法提案已送出委員會，但司法改革的路還很長，仍有許多未竟之志。他將會繼續努力，守護每一個在黑暗中等待光明的家庭。

