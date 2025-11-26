評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利

▲對於賴清德宣布追加國防預算，歐布萊恩認為這是台灣重大勝利。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進；美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也說，賴清德的規劃值得肯定，是真正的「實力帶來和平」的倡議。

賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書《華盛頓郵報》，文中提到，政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾；他說，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

對此，歐布萊恩透過社群媒體表示，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利，因為自2017年以來，川普總統一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進。

蒙哥馬利則說，賴清德寫了精彩的文章也提出很棒的規畫，非常值得肯定，這是真正的「實力帶來和平」的倡議，包含400億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施，這項努力值得美國的全力支持。

