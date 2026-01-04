評邱議瑩政見會「2.0版升級」震撼全場！ 名嘴：是高雄市民最好的選擇 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

民進黨高雄市長初選政見會昨日落幕，資深媒體人鐘年晃今（5）日在Threads發文盛讚立委邱議瑩表現亮眼，其口條清晰、台風穩健，獲得不少網友盛讚「出乎預料的好」；他也提到，這次看到的是「2.0升級版的邱議瑩」，並肯定她是「高雄市民最好的選擇」。

評邱議瑩政見會「2.0版升級」震撼全場！ 名嘴：是高雄市民最好的選擇 11

「當一位好市長，關鍵在於人格特質與市政規劃。」鐘年晃表示，前者決定後者能否真正落實；而邱議瑩在政見會中展現的成熟度，顯示政策思考早已長時間醞釀；他也提到「24小時國際機場」政見，切中高雄未來發展關鍵。

廣告 廣告

鐘年晃強調，邱議瑩更在政見會上展現「政策控」實力，是唯一提出「政策白皮書」的候選人，並從容說明南星新機場、AI創世紀任務以及六環六線等完整藍圖，展現接棒陳其邁、帶領高雄的氣勢。

照片來源：翻攝自邱議瑩臉書、鐘年晃Threads

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

王世堅替新北中信特工開球 這原因幽默婉拒啦啦隊共舞

林岱樺提「3大護國產業」對外賺錢 以包容性格爭取跨黨派支持市政

【文章轉載請註明出處】