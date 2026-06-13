評鄭麗文為見習近平壓小自己訪美再膨風 沈富雄：美國人有這麼傻？
〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文前天被爆出遭美國國安會臨時取消會面，訪團今已結束華府行程前往洛杉磯。前立委沈富雄昨晚在「少康戰情室」直言，鄭麗文進入華府深水區以後成績不如預期，因鄭當初為了見中共中央總書記習近平先把自己壓小，甚至出賣靈魂同意一中原則；鄭為見習先壓小自己，去美國再膨風，但美國人有那麼傻嗎？鄭其中的矛盾和心機還有打算，大家不會看嗎？美國有一些學者基於好奇心理願意跟鄭麗文對談，但出來挺她的幾乎沒有。
沈富雄指出，鄭麗文犯了三個戰略上的錯誤。第一，鄭去華府是要反戰組合；第二，為了達到反戰組合，她第一個就去哈佛見了提出「修昔底德陷阱」的艾利森教授，強調一山可容兩虎，但其實習近平已經講了好幾年了，只是美國不接受而已。但自從美國總統川普在關稅戰吃虧了以後就表達要建立一個建設性的戰略穩定。
沈富雄表示，川普的態度讓「美中的合」達到空前的最高峰，所以現在鄭麗文才去講這些有點慢，「因為美中已經合了，妳來說什麼？」
沈富雄再指出，第三，鄭麗文的整個運作過程，是她盡量貶低自己，甚至到完全接受習近平的一中精神的三個要項 ；為了要見習近平，自己承認習近平不見她，她什麼都不是。所以她盡量把自己變得小、變得低、變得矮，甚至出賣了靈魂，結果她就見到了習近平，這是她的本錢，她有這個本錢，可以到美國去。
沈富雄接著表示，但她到美國去把自己壓小、壓抑，壓到低的不能再低又膨風，先壓抑再膨脹。美國人有那麼傻嗎？台灣人有那麼傻嗎？鄭麗文先壓小再膨風，其中的矛盾和心機還有打算，難道大家不會看嗎？所以美國有一些學者基於好奇的心理，願意跟鄭麗文一對一對談，但出來挺她的幾乎沒有。
但主持人趙少康緩頰說，僑社反應不錯啦！遭沈富雄反駁，「你這個就是外行 」。僑社要身歷其境，才曉得那種僑團的宴會、僑團的歡迎是哪些僑。華僑起碼有五種以上，但趙少康說，至少「一種僑」是很很歡迎她的，大家都爆桌嘛。
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