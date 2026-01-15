評鑑獲獎出爐！大社區蜜棗甜蜜登場 局長姚志旺頒獎力挺

▲高雄市政府農業局長姚志旺（左三）親臨大社區蜜棗品質評鑑活動，頒獎表揚優勝農友前三名，肯定蜜棗品質與栽培成果合影。

甜蜜上市！大社區蜜棗新鮮登場 品質評鑑為產季行銷暖身

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市大社區一年一度的優質蜜棗即將進入盛產期，為提升果品整體品質並提前布局產季行銷，大社區農會於今（15）日舉辦「大社區蜜棗品質評鑑與推廣活動」，邀集在地產銷班農友共襄盛舉。高雄市政府農業局長姚志旺親臨現場頒獎並致詞，肯定農友長期投入精緻栽培與品質管理，為新一年度蜜棗產季揭開甜蜜序幕。

▲姚志旺局長、冠軍得獎者孫重塭與大社區農會總幹事謝清標合影。

姚志旺表示，大社區為高雄重要蜜棗產區之一，農民在品種選育、栽培技術及用藥安全上持續精進，成果深獲市場肯定。市府近年積極推動友善耕作與產銷履歷制度，協助農民穩定生產高品質果品，讓消費者能安心選購。他也期許透過品質評鑑與行銷推廣雙軌並進，持續提升「大社區蜜棗」品牌能見度與市場競爭力。

▲「大社區蜜棗品質評鑑與推廣活動」，評鑑過程。

本次蜜棗品質評鑑活動，透過專業評選機制，從果型、外觀、色澤、甜度與口感等多項指標進行評分，選出冠、亞、季軍及優勝共九名，展現大社區蜜棗多元品種與穩定品質水準。評鑑結果不僅作為農友彼此交流學習的依據，也為後續產季行銷提供重要參考。

▲115年度「大社區蜜棗品質評鑑」冠軍 孫重塭(中)、亞軍 陳佑誠(右)、季軍 蘇晁弘(左)。

大社區農會指出，今年蜜棗將陸續上市的品種相當豐富，包括口感清脆、甜度表現穩定的「雪麗蜜棗（台農13號）」；果型飽滿、風味均衡的「珍寶蜜棗（高雄8號）」；以及果肉細緻、多汁度高、深受市場青睞的「珍愛蜜棗（高雄12號）」。此外，農曆年後接續上市的「珍蜜蜜棗（高雄11號）」，又稱「爆漿蜜棗」，以汁多鮮甜著稱，可望延續整體產季熱度，滿足不同消費族群需求。

▲大社區農會總幹事謝清標指出，今年棗子比去年品質更優，產量也更好，口感好皮薄鮮甜多汁。

大社區農會總幹事謝清標表示，大社區蜜棗種植面積約80公頃，擁有良好的日照條件與肥沃土壤，加上農友多採溫網室栽培及友善草生管理方式，有效提升果品品質與穩定性，所生產的蜜棗甜脆爽口、皮薄肉質細緻，長年來在國內市場建立良好口碑。

謝清標指出，透過品質評鑑活動，不僅讓優質蜜棗脫穎而出，也有助於凝聚農友共識、持續精進栽培技術，並建立消費者對大社區蜜棗品牌的信心。未來農會將持續結合通路推廣、展售活動及食農教育等多元行銷策略，強化在地特色農產品的市場能見度。

大社區農會也誠摯邀請民眾把握產季期間選購新鮮蜜棗，以實際行動支持在地農業發展。相關產品可透過網路、電話或親臨現場訂購，詳情可洽大社區農會生鮮超市，電話：（07）351-9614、（07）354-1424。（圖╱記者王苡蘋攝）