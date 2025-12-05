評黃國昌、柯文哲合體直播 詹凌瑀：柯準備清理門戶的預告片

前後任民眾黨主席柯文哲、黃國昌4日晚間合體直播，引發話題。（圖／民眾黨提供）

前後任民眾黨主席柯文哲、黃國昌昨天（4日）晚間合體直播，引發話題。有人認為這是白營「兩個太陽」，但媒體人詹凌瑀則認為這不是兩個太陽，而是柯文哲準備「后羿射日」，這場直播是柯文哲準備清理門戶的預告片。

詹凌瑀今天在臉書上表示，昨晚那場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。她指出，黃國昌整晚焦慮全寫在臉上，拚命細數自己這1年跟國民黨聯手過了多少法案。「嘴上說是為了黨，明眼人都看得出來他是在向柯文哲『面試求生』。」

廣告 廣告

詹凌瑀分析，黃國昌急著證明自己還有利用價值，想用沒有功勞也有苦勞的姿態，換取柯文哲金口一開，打破「2年條款」讓他續留立法院。

詹凌瑀續指，柯文哲一眼看穿這場戲，直接用冷笑話拆台。他當著數萬柯粉的面譏笑黃國昌：「我看YouTube覺得你一副要被抓走的樣子。」這句話滿毒的，直接把黃國昌從「正義戰神」貶為「潛在階下囚」，還要他別在外面吹牛「D槽很滿」，暗示這種愛作秀的行為只會引火自焚。

詹凌瑀認為，黃國昌一直叫柯文哲「老大」，卑微的背後是深怕被用完即丟的恐懼；而柯文哲全程不承諾、不背書，只顧著看戲。

「這哪是什麼雙星拱月，這分明是主子在敲打不安分的權臣」，詹凌瑀說，只要柯文哲不點頭，黃國昌再怎麼拍馬屁、玩手段，明年1月31日後終究只是個棄子。



回到原文

更多鏡報報導

交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心

指「鄭麗文對國民黨是衝擊」 柯文哲喊話：2026藍白合別再玩把戲

就是要直播 柯文哲不甘只有「法庭錄影」怒提抗告