評黃珊珊政治生涯，李中志說她「精明會算」！新黨、親民黨到民眾黨後黯然結束三十幾年公職生涯「這是沾柯文哲的下場，算活該！」

李中志臉書撰文評論，黃珊珊是精明會算的政治人物，以90代後期崛起的新黨為起點，展露頭角。親民黨取代新黨後，黃不例外，加入親民黨，站穩從政之路。此一時期，她言必稱宋主席，議題的鎖定不錯，懂得避開爭議，形象清晰。宋勢微後迎來馬英九時代，在不得罪宋楚瑜的情況下，大演國親合的樣板。但馬英九馬力不足，衰敗的速度驚人，民進黨重新執政的態勢明顯。黃珊珊開始出現在親綠媒體批評馬英九，營造「藍營良心」的形象，有利於她後馬英九時代的發展。蔡政府之後，「小英女孩」的耳語不知從何來，但這已是民間印象。

「我無意批評這種轉變，擇良木而棲不是政治人物最大的罪惡，我其實樂見藍營政客如此。」李中志說，可惜黃珊珊走錯一步，她以無黨籍身分參選北市長瞎鬧一通後，為了列入民眾黨不分區名單，不留後路加入民眾黨，這是致命的錯誤。算了半天，結果當立委不到半年就捲入柯文哲的官司，她的涉案其實不算最重，但被停權，卡在那邊動彈不得，誰會信這不是黨內鬥爭？

李中志評論，2023年初的時局把黃珊珊列為民眾黨不分區第一名，怎麼看都是柯文哲自以為聰明的算計，他的如意算盤是，就算2024無法拿下大位，也要把當年國親合複製為民民合的局。但這個美夢被自己的官司和黃國昌破局了。黃珊珊當然有苦難言，本來大可以演完「小英女孩」後換妝成「威廉阿姨」，現在只能悶在那邊當了兩年的無聲立委後黯然宣布結束三十幾年的公職生涯。這是沾柯文哲的下場，算活該。

「其實不能太怪黃國昌，畢竟他只是精神狀態有問題的人，給他權力人才是禍首。」

李中志直言，根本的問題還是柯文哲本人，此腮不學無術，卻自我無限膨脹，都自認皇帝了，會覺得宋楚瑜那一套很難嗎？不管是汙錢還是盤算政治，就是中二水準，到頭來不但貪汙官司焚身，整個民眾黨就是政客的墳場。能逃出來的非死即傷；逃不出來的，要保持個人形都很難。「黃珊珊若有幸不進土城，也沒什麼好抱怨的了。回家休息吧，有一點她一定贏過黃國昌：律師業務。或聊可自慰，我是指自我安慰。」

