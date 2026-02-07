評《世紀血案》 段宜康：根本不應該上映

▲段宜康直言不是拒看《世界血案》，而是根本不應該上映。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上「林家血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料拍攝前未取得林義雄與家屬同意，此外導演祖父為過去就是警總發言人，加上演員受訪時脫口稱「沒那麼嚴重」，種種爭議遭炎上。對此新潮流要角、前立委段宜康表示，不是拒看《世紀血案》，「根本不應該上映」。

對於《世紀血案》電影引發爭議，包括沒有取得當事人與家屬同意、導演徐琨華祖父徐梅鄰過去為警總發言人，此外演員楊小黎稱「有種福爾摩斯跟華生辦案的快感」，李千娜失言稱「沒那麼嚴重」火上加油。

廣告 廣告

對此新潮流要角、前立委段宜康直言，不是拒看《世紀血案》，而是「根本不應該上映」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／《世紀血案》未獲同意拍攝！她直言不妥 曝：林義雄仍不知情

憂《世紀血案》重構 洪申翰：翻來覆去難以入眠

《世紀血案》惹議 沈伯洋：這些人傲慢是台灣傷口揮之不去的惡臭