評「日本有事、台灣有事」成國際現實 鄭麗文：咱別成下個烏克蘭

高市早苗率領的日本自民黨在本次眾議院改選中獲得佳績。（圖／達志／美聯社）

國民黨主席鄭麗文今（9）日表示，當今政壇是「日本有事、台灣有事」，一旦對岸與日本關係緊張，反而台灣也會受到波及，希望穩住台海力量，「台灣不要淪為下一個烏克蘭」。

8日舉行的日本第51屆眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，單獨獲得316席不只遠超233席過半門檻，更打破了自民黨創黨以來在眾議院的席次紀錄，比起選前的198席與源源不斷的「唱衰」聲，自民黨確實成功地挽回劣勢，確立高市早苗「獨強」的執政地位。

而由於高市早苗是深厚的保守主義支持者，致力於主張將自衛隊定位為「正式軍隊」，也非常重視「國家主權」與「民族自尊」，在靖國神社參拜、釣魚台主權等態度強硬，不輕易妥協的作風這次在日本參議院改選中得到極高擁戴。

然而，高市早苗多次公開強調「台灣有事即日本有事」、積極推動部署長程飛彈與強化部署第一島鏈，在在都讓對岸感到不快，對岸也以更頻繁的軍事演習與貿易限制回應，對岸與日本官方高層對話搞得幾乎停擺。

國民黨主席鄭麗文（中）直指當今國際政壇「日本有事、台灣有事」氛圍會搞得台灣兵凶戰危。（圖／方萬民攝）

鄭麗文對此分析，站在我方角度當然要先把台灣顧好，「台海無事」是一直努力的方向，如今不管高市早苗與日本狀況如何，全世界還是希望台海平安無事、不要有軍事衝突。她示警一旦台灣淪為戰場，後果不堪設想，不希望台灣淪為第二個烏克蘭。

鄭麗文強調，台灣民眾不必妄自菲薄，仍可以主動影響區域局勢並具有戰略高度與價值。她怒斥，民進黨錯估、矮化台灣價值，值此美國、日本都積極爭取台積電之際，台灣應該對未來有發言權，不是這樣誠惶誠恐、仰人鼻息。

鄭麗文重申，國民黨並沒有要在美中關係「選邊站」，因為與美國的戰略夥伴關係應該對等互惠，不必老像民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這樣的關係並不健康。

