評「鄭黃會」兩人各取所需 學者：黃國昌藉藍營大咖膨脹談判權力

「鄭黃會」於昨日順利落幕，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，雙方論述都透露出「小心思」，像是黃國昌想藉著藍營大咖，試圖膨脹談判權力的企圖。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日於新北凱悅嘉軒酒店舉行在野黨主席高峰會，這是在野黨主席首度公開會面，對於未來藍白合至關重要，也因此備受關注。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，雙方論述都透露出「小心思」，像是黃國昌想藉著藍營大咖，試圖膨脹談判權力的企圖；鄭麗文則是全力促成藍白合，避免未來可能的逼宮危機，雙方是高手過招，各取所需。

鈕則勳說，鄭黃會上雙方行禮如儀，但兩人的論述中都透露出「小心思」；鄭麗文的致詞內容四平八穩、非常低調，就是期待全力促成藍白合，畢竟明年地方選舉如果藍白不合，同選區內在野互打的話，藍軍只要丟失一兩個執政縣市，南二都全落空，鄭便可能面臨逼宮危機。

廣告 廣告

「所以鄭期待藍白合比黃國昌更為迫切，這點反而可能成為黃國昌與藍營博弈的籌碼，黃國昌除了有恃無恐之外，也在論述中做了些規劃。」鈕則勳點出，黃國昌的論述中，明白地想藉著藍營大咖，試圖膨脹自身談判權力的企圖；如他說自己有見證侯友宜的行動治理、盧秀燕幸福城市，和蔣萬安討論能源轉型，也和謝國樑討論聯合治理。

鈕則勳強調，黃國昌除了想藉以突顯其和藍營大咖有多互動、甚至平起平坐，以強化自己政治能量外，也想為自己參選新北市長作鋪墊，以利於不敗之地。總之，鄭黃雙方是高手過招，各取所需。



回到原文

更多鏡報報導

現場觀察／鄭麗文、黃國昌不時咬耳朵還笑成一團 互動融洽打下藍白合重要基底

鬆口藍白合「民調是不可或缺的工具」 鄭麗文：明年3月前確認整合方式是合理時間點

黨內破壞藍白合怎處理？鄭麗文曝黨紀適用對象：必要時才動用家規