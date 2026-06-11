評《鐵拳教育》映照台灣教權失衡 牛煦庭提南韓經驗值得借鏡

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國民黨立委牛煦庭（左二）呼籲，政府應重視教權與第一線教育現場亂象的問題。（圖／周志龍攝）

韓劇《鐵拳教育》開播後迅速衝上Netflix台灣熱門排行榜冠軍，並在社群平台掀起熱烈討論。該部影劇將故事背景設定在教權失衡、校園秩序崩壞的假想世界，透過虛構的「教權保護局」介入校園亂象，引發不少觀眾共鳴。對此，國民黨立委牛煦庭今（11）日表示，《鐵拳教育》雖然是南韓影集，卻也照出台灣教育現場讓老師心寒的處境，反映教師面對檢舉與申訴壓力下的困境，呼籲政府正視教權失衡問題，並可參考南韓修正「教權保護四法」的經驗，重建教權與受教權平衡。

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《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫。劇情描述在教育體制逐漸失靈的世界中，傳統校園尊師重道的價值逐漸瓦解，教師權益屢遭侵害。為此，政府成立「教權保護局」作為特殊單位，專門處理失控校園事件，一群作風強硬的督察以課本裡學不到的方式介入，迅速恢復秩序。

牛煦庭表示，《鐵拳教育》雖然是南韓的影集，但也同時照出台灣教育現場讓老師心寒的現況，讓人深感共鳴。他指出，台灣從以前的流浪教師（供大於求）到現在校校缺老師，顯示台灣的教育環境出了問題。現在老師面對少部分家長利用法律、檢舉、申訴機制，常常進退維谷，連口氣嚴厲，都可能成為被檢舉的理由。

牛煦庭提到，國民黨多位委員過往在立法院質詢時，已多次公開正告教育部，請重視教師權益與第一線教育現場的亂象，也已提出具體主張，包括檢討校事會議機制、明確劃定管教防護線、重回教權與受教權的平衡。

牛煦庭指出，台灣也可以參考南韓的做法，南韓修正了「教權保護四法」，明確規定教師合理管教行為應受法律保護。面對教權失衡與校園秩序問題，值得台灣借鏡。

值得一提的是，《鐵拳教育》於本月5日一次上架全10集，短時間內席捲亞洲多地排行榜，在台灣更迅速登上熱門榜首。不少觀眾認為，劇情之所以引發高度討論，關鍵在於它觸及近年頻繁發生的校園衝突與教權爭議，反映出社會對教育體制與校園管理問題的集體焦慮。

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