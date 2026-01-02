評「黃國昌健身」遭小草嗆！四叉貓神回「這句」全網讚

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近期發布健身成果影片《明年，繼續練》，分享近一年的訓練畫面和心得，有不少網友質疑黃國昌是靠藥物、醫美變瘦，對此，網紅「四叉貓」劉宇也發文開酸「很難不懷疑有沒有打瘦瘦針」，貼文遭小草洗版用四叉貓的身材酸「畫面心酸」，四叉貓元旦這天回嗆「黃國昌這輩子選不上總統，還不是整天把賴清德掛在嘴邊」，獲大批網友狂讚邏輯滿分。

評論「黃國昌健身」遭小草嗆：畫面心酸！四叉貓神回「這句」全場讚邏輯滿分

黃國昌釋出健身影片，分享一年以來的健身成果和心得。（圖／翻攝 黃國昌YouTube頻道）

廣告 廣告

評論「黃國昌健身」遭小草嗆：畫面心酸！四叉貓神回「這句」全場讚邏輯滿分

黃國昌健身有成，從原本圓肚大叔變成肌肉猛男。（圖／翻攝 黃國昌YouTube頻道）

黃國昌在2025年尾聲釋出一年以來的健身成果和心得，影片最後還拍寫真花絮，只見他健身有成，從原本圓肚大叔變成肌肉猛男，他自信表示應該不會輸給新北消防猛男，影片曝光後引發大批網友討論，有人質疑他是靠藥物、醫美變瘦，四叉貓也在臉書嘲諷「搞不懂他是要幫館長業配還是要選新北市長」，同時也質疑他施打瘦瘦針，沒想到卻遭小草嗆聲，用四叉貓的身材酸「讓這位來指控黃國昌有打瘦瘦針，畫面看起來挺心酸的耶」。

評論「黃國昌健身」遭小草嗆：畫面心酸！四叉貓神回「這句」全場讚邏輯滿分

四叉貓回擊小草，獲大批粉絲狂讚。（圖／民視新聞資料照）

對此，四叉貓元旦（1日）回擊小草，「一堆小草跑來留言，說我瘦不下來憑什麼評論黃國昌的健身？笑死！柯文哲跟黃國昌這輩子都選不上總統了，還不是整天三句不離蔡英文賴清德」，神回應曝光後立刻吸引2萬人按讚，粉絲紛紛留言力挺「你這句話傷得他們好深」、「夭壽，這句對比夠嗆！」「神回，邏輯輾壓」、「你又用魔法？不講武德」、「當不了第一夫人的還不是一天到晚講東講西」、「妳這個邏輯小妖姬」、「小草又被你打腫成火車頭了」、「這暴擊殺害太高囉」。

原文出處：評論「黃國昌健身」遭小草嗆：畫面心酸！四叉貓神回「這句」全場讚邏輯滿分

更多民視新聞報導

劉寶傑傳為「選舉」重返老東家？最新動向曝光

鄭麗文被誇像「白雪公主」！韓國瑜揭：跟外貌沒關係

遭中國制裁！日籍參議員宣布訪台：證明台灣是獨立國家

