評1.25兆軍事特別預算 陳永康：很多細節風險賴清德沒講

針對1.25兆特別預算，立委陳永康表示有很多細節風險都沒說，而台海起衝突大陸將會吃大虧。（劉宇捷攝）

賴總統昨日宣布1.25兆的軍事特別預算後，再度凸顯台灣在區域局勢中的發展方向與角色。陳永康今（27）日在「台灣面臨之困局與因應策略」論壇中表示，台海問題是涉及能源、教育等長遠投資，不是只增加國防預算就能解決；針對特別預算他認為，總統有很多細節沒有說清楚，包含多少比例在軍售、商售？中科院的重要角色？台美合作的投資能否換取關稅優惠等。

政大國關中心、台灣安全研究中心與亞太政策研究協會等單位，今日在政大公企中心舉辦「台灣面臨之困境與預應策略」論壇。退役上將、國民黨立委陳永康在演講中表示，川習通完電話後，（東亞局勢）G2已經成局了；他接著說，有關軍事特別預算，要投資400億美金，等於1兆2000多億台幣，但裡面有很多的細節統統沒有講，只有構想。

廣告 廣告

陳永康進一步表示，這個預算案裡面有多少比例是FMS（軍售）？有多少比例是DCS（商售）？又有多少是美國總統的PDA（總統撥款權），將來後續料配件自己出，或是有哪些是在台灣？等問題。甚至在不同的採購方式，也會有不同的合約內容，且這8年之中匯率浮動，台幣與美金的匯率是多少？而要國產，中科院的角色又是多少？

他認為，我們總統的誠意很高，但是做要能夠做到，執行面上還有很大的挑戰跟風險。政策宣導自己講，立法院不知道，行政院不知道，怎麼執行風險，就比較高了。

陳永康會中也接受媒體聯訪時更近一步說，中科院的角色要扮演很重要，但是在昨天的報告中並沒有看到；我們不能完全被外人掌握管理研發，那中科院就要做很多的系統整合，他要有他的能力。另外就是在台美合作的過程中間，有很多的屬於合約、很多的貸款、很多的再保險或第三國保險，這都要納入考慮。

況且，美國的部分是軍售還有商售，那有商售能不能抵銷我們的貿易順差呢？且我們很多的晶圓賣到美國去，然後再從美國買裝備卻很貴，這些東西都是我們要談的。

至於，府方所說可造就4000億台幣的產值及9個工作機會，陳永康指出，我不知道怎麼估計出9萬人的，因為這可能是內部作業的樂觀指數，這9萬人是高科技的高端人才還是低端的勞力，我們都不知道，這當中甚至牽扯到我們的人要不要出去。

面對台灣的困境分析，陳永康指出，風險預防比風險控管更重要。台灣安全絕對不能只看雷達範圍及台海狀況，台灣問題是台海及周邊的問題，從南海、台海、東海、朝鮮半島都有關聯。他表示，台海周邊航運佔全球約20-25％，若起衝突人人都是輸家，且其中最大部分的貨運船隻是赴洋山港，若台海起衝突，大陸將成為最大輸家，並進而影響「一帶一路」的發展。

【看原文連結】