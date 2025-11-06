評2026台南市長最新選情！謝龍介曝最大對手「竟是他」

2026台南市長選戰尚未正式開跑，藍綠交鋒已提前升溫。民進黨立委郭國文日前指控國民黨謝龍介多次散布「烏山頭水庫光電板」不實消息，並依《社會秩序維護法》提告。謝龍介3日到案說明時，反酸郭國文「是在告蝦咪碗糕」，並在節目上直言，自己這一戰「真正的對手不是民進黨地方派系，而是總統賴清德」。

謝龍介5日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，外界總認為他將與陳亭妃、林俊憲或陳以信等人競爭，但他強調：「我的對手就是賴清德。」謝直言，台南選戰其實是與賴清德對決，「他寧可失去高雄，也不能失去台南」，無論民進黨最後提名誰，背後都代表著賴清德的勢力。

他進一步分析，賴清德對台南的選情充滿信心，因為2024總統大選中，台南是全國唯一拿下超過50%選票的縣市，「他認為只要全力輔選，就能逆轉勝」。不過謝龍介認為，台南已被民進黨執政32年，「抽屜、衣櫃、床鋪都要清一清」，呼籲市民給他四年時間，「讓我把台南的官商勾結、黑金問題清乾淨，四年後再把權力還給市民」。他承諾若當選僅任一屆，四年內完成改革，「讓台南重拾清廉與活力」。

針對郭國文提告事件，謝龍介也回應，痛批郭「究竟是民代還是廠商代表」。他反問：「業者拿標案、層層轉包，怎麼能業者說沒問題就算了？這是在告什麼碗糕？」謝透露，曾親自向經濟部長詢問光電廠商是否使用清潔劑，但對方表示「不清楚」。因此，他要求經濟部公開說明光電板清洗頻率與方式，甚至可「直播清洗過程」，以釋公眾疑慮。

謝龍介直指，郭國文提告的真正目的，是想「用興訟手段」讓網路輿論噤聲，阻止民眾繼續討論此事，並以司法手段打壓異議聲音。他批評這已是「殘害台灣言論自由」，強調自己不會退縮，「我會站在第一線，繼續質疑到底」。

謝龍介最後強調，他的參選不只是為了政治對決，而是邀請全體台南市民「共同當市長」，打造一個更透明、公正的新台南。

