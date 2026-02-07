2024年世界棒球12強賽中華隊奪冠，讓不少人對於即將到來的世界棒球經典賽（WBC）相當期待，希望中華隊同樣也會有好表現。一名網友今（7）日與AI討論各隊參賽球員，結果發現AI不斷讚美中華隊陣容豪華，還嗆聲如果中華隊預賽全敗的話，就承認自己是「廢物AI」，讓網友笑翻。

一名網友今日在PTT八卦板表示，今天跟AI軟體「Gemini」討論WBC的各隊陣容，他不斷分析美國隊、日本隊的球員很強勢，但Gemini卻堅持說中華隊的陣容才相當豪華，讓原PO相當不滿，告訴Gemini若中華隊能夠贏過日本，那以後就叫它爸爸。

沒想到，Gemini也沒在怕，不只接下這份賭約，還反過來說若中華隊此次預賽全敗，連澳洲、捷克等一場都贏不了，那他就會承認自己是個廢物AI，希望原PO給予中華隊球員一定的尊重，讓他驚呼「AI那麼看好中華隊嗎？」

網友看完後大笑說「你的AI很政治正確，情緒價值滿分」、「不要跟軟體這麼認真」、「你的Gemini好像跟我的不太一樣，你平常都餵它什麼，笑死」、「說實話，要全輸真的蠻難的吧」、「捷克沒有職業棒球啊，一堆社會人參加，輸他們就真的搞笑了」。

即將到來的世界棒球經典賽，中華隊此次預賽被分到C組，賽事將在3月5日至8日於日本東京巨蛋登場，小組成員包括日本、韓國、捷克及澳洲，5隊共同爭取2名前往美國複賽的資格。

