詛咒纏身？勇士再添庫明加傷退 柯瑞空砍38分不敵獨行俠

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（23）日作客達拉斯，即便當家大神柯瑞轟下全場最高 38 分，仍因末節遭獨行俠發動猛烈攻勢反敗，終場以 115 比 123 遺憾吞下二連敗。雪上加霜的是，近期重獲解凍、表現極具效率的前鋒庫明加，在比賽中意外扭傷腳踝提前退場。獨行俠則憑藉馬歇爾末節帶頭衝擊與狀元弗拉格的穩定發揮，在主場成功上演逆轉秀。

本場比賽的勝負分水嶺出現在最後一節。獨行俠在馬歇爾（Naji Marshall）單場 30 分、9 助攻與 7 籃板的全能領軍下，於末節趁著柯瑞（Stephen Curry）下場休息期間，打出一波 29 比 12 的摧毀性攻勢，迅速扭轉前三節落後的局面。除了馬歇爾外，本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）也穩定挹注 21 分與 11 籃板，展現成熟的禁區統治力，幫助獨行俠守住主場勝利並豪取四連勝。

勇士隊方面，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因膝傷賽季報銷後，團隊戰力已面臨重組。此役庫明加（Jonathan Kuminga）重回輪替且手感發燙，替補上陣僅約 10 分鐘便高效攻下 10 分。未料他在第二節一次快攻突破中意外腳傷，隨即被攙扶退場並確定無法回歸。庫明加的傷退讓勇士進攻端再折大將，即便梅爾頓（De’Anthony Melton）從板凳貢獻 22 分，仍難以填補戰力缺口。

場外花絮部分，柯瑞在此戰展現極高的社交話題，他在搭機與抵達球場時分別換穿獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）與球星厄文（Kyrie Irving）的經典鞋款致敬。比賽正式開打後，他則穿上厄文最新的簽名球鞋上陣，全場三分球 15 投 8 中，手感依舊火燙。他在第三節單節狂轟 13 分，一度幫助勇士取得 89 比 84 的領先進入末節，可惜團隊防線在最後關頭未能守成。

數據統計顯示，勇士在失去巴特勒後的爭冠之路被外界認為趨於黯淡，如何克服傷病潮成為主帥科爾（Steve Kerr）的首要難題。格林（Draymond Green）在關鍵時刻因犯滿退場，也讓勇士喪失了防守核心，導致末節崩盤。目前勇士全隊正密切關注庫明加的傷情報告，期盼這位近期重獲重用的戰機能夠早日歸隊。

勇士吞下二連敗後，目前急需在短時間內調整陣容深度，以因應接下來的高強度賽程。而在巴特勒報銷、庫明加傷情不明的情況下，柯瑞雖能維持巔峰表現，但其餘主力球員是否能給予穩定的火力支援，將決定勇士本賽季的最終走向。

