詛咒纏身？靈魂沙發第3張專輯「錄到怪聲」氣氛詭譎

靈魂沙發SoulFa推出第三張專輯《失望的山》，十首作品不僅記錄成長過程中的挫折與迷惘，也呈現樂團面對現實時逐漸累積的理解與修復。為了更貼近作品本質，靈魂沙發日前於女巫店舉辦不插電聊唱會，以最純粹的演出形式，向觀眾分享創作靈感與一路走來的故事。

聊唱會上，團員們坦率談及專輯製作期間的點滴，包括一段至今仍無法解釋的錄音插曲。他們在錄音室耳機中多次聽見疑似「有人說話」的聲音，反覆檢查音軌、重唱與排查設備後，卻始終找不到來源，意外成為《失望的山》製作過程中一段神秘的小故事，也讓現場笑聲與驚呼交織。

演出中，團員也分享多首作品背後鮮少被提及的創作背景。〈無聲〉是亨利加入樂團七年來完成的第一首創作，對他而言別具里程碑意義；在演唱〈銀河之王〉前，本山幽默爆料Poopoo過去幾乎一天要吃五個便當，被封為「吃飯之王」，Poopoo則笑稱自己手術後意外成了「打嗝之王」，輕鬆互動中，也藉歌曲提醒大家找回曾經擁有的自信與內在力量。

迷幻風格的〈咒〉，則延伸出「價值與框架如同咒語般束縛人心」的概念。團員再次提及錄音時出現神秘人聲的經驗，本山笑說並非真的恐怖，而是越認真想找出原因卻始終無解，反而讓人感到更詭譎，也為歌曲增添另一層想像空間。

談到〈So Sad〉時，本山坦言自己長期習慣壓抑情緒、不敢說出真實感受，即使表達了，也常陷入數日的內疚，長期累積的壓力甚至讓身體出現呼吸不順的狀況，一度被誤診為氣喘，直到多次求醫後才確認源頭其實是焦慮。他分享，學會適時說出口、不再過度內耗，是成長與自我修復的重要一步。

演出尾聲，靈魂沙發接連帶來〈盪在空中〉、〈午夜宣言〉等曲目，帶領觀眾走過《失望的山》不同段落的情緒風景，並以〈荒唐的盡頭〉為當晚畫下句點。

靈魂沙發SoulFa日前舉辦不插電聊唱會。放飛音樂提供



